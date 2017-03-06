В Кремле приветствуют отмену обвинительного приговора воспитательнице Чудновец

Евгения Чудновец, приговоренная к полугоду лишения свободы, провела в колонии почти пять месяцев. Сегодня суд пересмотрел решение в отношении нее и закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о решении Курганского областного суда, который отменил обвинительный приговор воспитательнице, осужденной за репост.
Дмитрий Песков: «Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло».
Евгения Чудновец была осуждена по обвинению в распространении детской порнографии. Женщина обнаружила ролик, на котором взрослые заставляли ребенка раздеваться перед камерой, в соцсети на странице пользователя с вымышленным именем. Она сделала репост видеозаписи, чтобы привлечь к этому случаю внимание правоохранителей.
В ходе следствия выяснилось, что запись сделали в детском лагере «Красные орлы». Вожатый и воспитатель были осуждены за издевательства над ребенком, но и сама Евгения отправилась на скамью подсудимых.
Вопрос об отмене ей приговора подняла генпрокуратура. Ее доводы поддержал Верховный суд, который обязал президиум областного суда пересмотреть дело. Адвокаты надеются, что Евгения выйдет на свободу уже 7 марта.
Дмитрий Песков: «Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло».
Евгения Чудновец была осуждена по обвинению в распространении детской порнографии. Женщина обнаружила ролик, на котором взрослые заставляли ребенка раздеваться перед камерой, в соцсети на странице пользователя с вымышленным именем. Она сделала репост видеозаписи, чтобы привлечь к этому случаю внимание правоохранителей.
В ходе следствия выяснилось, что запись сделали в детском лагере «Красные орлы». Вожатый и воспитатель были осуждены за издевательства над ребенком, но и сама Евгения отправилась на скамью подсудимых.
Вопрос об отмене ей приговора подняла генпрокуратура. Ее доводы поддержал Верховный суд, который обязал президиум областного суда пересмотреть дело. Адвокаты надеются, что Евгения выйдет на свободу уже 7 марта.
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