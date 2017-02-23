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  • 23.02, 13:46

Генпрокуратура просит отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

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Генпрокуратура просит отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

Генпрокуратура просит отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

Генпрокуратура просит отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец, которая была осуждена на пять месяцев колонии за репост видеоролика о развращении ребенка в детском лагере.

О том, что Коржинек внес кассационное представление в Верховный суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура: «В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».

Если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора, то Курганский областной суд может отменить приговор воспитательнице одного из детсадов Екатеринбурга Евгении Чудновец. Между тем защита осужденной планировала обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, женщина сделала репост видеозаписи, снятой в лагере в Катайске, на которой запечатлены издевательства вожатых над обнаженным ребенком. Чудновец в комментарии к этому ролику призывала правоохранителей разобраться в этом случае.

В результате к уголовной ответственности были привлечены двое вожатых. Но за свое небезразличное отношение поплатилась и сама Чудновец. Она была осуждена по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Примечательно, что ранее воспитательница отказалась от помилования в пользу женщин, отбывающих наказание вместе с ней.

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