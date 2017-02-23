Генпрокуратура просит отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец, которая была осуждена на пять месяцев колонии за репост видеоролика о развращении ребенка в детском лагере.
О том, что Коржинек внес кассационное представление в Верховный суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Генпрокуратура: «В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».
Если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора, то Курганский областной суд может отменить приговор воспитательнице одного из детсадов Екатеринбурга Евгении Чудновец. Между тем защита осужденной планировала обратиться в Европейский суд по правам человека.
Напомним, женщина сделала репост видеозаписи, снятой в лагере в Катайске, на которой запечатлены издевательства вожатых над обнаженным ребенком. Чудновец в комментарии к этому ролику призывала правоохранителей разобраться в этом случае.
отказалась от помилования в пользу женщин, отбывающих наказание вместе с ней.
Генпрокуратура: «В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».
Если Верховный суд согласится с предложением заместителя генпрокурора, то Курганский областной суд может отменить приговор воспитательнице одного из детсадов Екатеринбурга Евгении Чудновец. Между тем защита осужденной планировала обратиться в Европейский суд по правам человека.
Напомним, женщина сделала репост видеозаписи, снятой в лагере в Катайске, на которой запечатлены издевательства вожатых над обнаженным ребенком. Чудновец в комментарии к этому ролику призывала правоохранителей разобраться в этом случае.
отказалась от помилования в пользу женщин, отбывающих наказание вместе с ней.
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