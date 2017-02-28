Верховный суд постановил пересмотреть дело воспитательницы, осужденной за репост

Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть приговор воспитательнице Евгении Чудновец, которая была осуждена за репорт видео с издевательствами над ребенком.
В Верховный суд РФ обратился заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек с просьбой отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии. В ВС РФ согласились с доводами его апелляционного представления и обязали Курганский областной суд проверить ранее вынесенный воспитательнице приговор.
Пресс-служба ВС РФ: «Верховный суд признал доводы замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека заслуживающими внимания и внес кассационное представление прокуратуры на рассмотрение в Курганский областной суд».
Теперь окончательное решение по делу воспитательницы остается за Курганским областным судом. Между тем помощник председателя Курганского облсуда Василий Шалай заявил, что инстанция уже выразила свою позицию по этому делу, которая обозначена принятыми ранее решениями, передает «Интерфакс».
Напомним, Чудновец в августе 2015 года в соцсети сделала репост видеозаписи, на которой вожатые издевались над маленьким обнаженным ребенком. Воспитательница призывала правоохранителей обратить внимание на этот случай, произошедший в детском лагере в Катайске.
Ролик лег в основу дела в отношении обидчиков ребенка. Двух вожатых приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Однако и Чудновец оказалась на скамье подсудимых. Ее обвинили в «Распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
подавать прошение о помиловании. Она отказалась в пользу женщин, которые отбывают наказание вместе с ней. Воспитательница также подчеркнула, что не считает себя виновной.
Пресс-служба ВС РФ: «Верховный суд признал доводы замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека заслуживающими внимания и внес кассационное представление прокуратуры на рассмотрение в Курганский областной суд».
Теперь окончательное решение по делу воспитательницы остается за Курганским областным судом. Между тем помощник председателя Курганского облсуда Василий Шалай заявил, что инстанция уже выразила свою позицию по этому делу, которая обозначена принятыми ранее решениями, передает «Интерфакс».
Напомним, Чудновец в августе 2015 года в соцсети сделала репост видеозаписи, на которой вожатые издевались над маленьким обнаженным ребенком. Воспитательница призывала правоохранителей обратить внимание на этот случай, произошедший в детском лагере в Катайске.
Ролик лег в основу дела в отношении обидчиков ребенка. Двух вожатых приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Однако и Чудновец оказалась на скамье подсудимых. Ее обвинили в «Распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
подавать прошение о помиловании. Она отказалась в пользу женщин, которые отбывают наказание вместе с ней. Воспитательница также подчеркнула, что не считает себя виновной.
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