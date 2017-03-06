Адвокаты надеются, что воспитательница Чудновец выйдет на свободу к 8 Марта

Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец. Она провела в колонии почти погода за распространение детской порнографии. Дело получило широкий общественный резонанс, теперь оно закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
После такой серьезной общественной поддержки, казалось бы, другого решения суда и быть не может. И все же родные Евгении Чудновец до последнего переживали. Заседание президиума проходило за закрытыми дверями. Судьям хватило каких-то полчаса, чтобы пересмотреть дело.
Видеоролик, из-за которого Евгения Чудновец отправилась в колонию, она обнаружила на странице пользователя с вымышленным именем. Кадры, на которых кто-то заставляет детей раздеваться перед камерой, сопровождались насмешками взрослых. Евгения, мама шестилетнего ребенка, которая работала воспитательницей, уверяла: репост она сделала для того, чтобы привлечь внимание правоохранителей. Это ей удалось. Но за решетку отправились не только авторы видео, но и она сама. В колонии общего режима она провела почти пять месяцев.
Как установили следователи, видео было снято в детском оздоровительном лагере «Красные орлы». Вожатый и воспитатель отбывают наказание за издевательства над ребенком.
Андрей Мясников, муж Евгении Чудновец: «Большие волнения, практически бессонная ночь. Вчера созванивался с Евгенией. Она так же ни сидеть, ни стоять не может. Говорит: „Ничего не могу, мысли только об одном — о сегодняшнем дне. Пыталась книжки читать, все равно мысли бегают“».
Пресса, общественники, юристы и просто неравнодушные люди — на защиту Евгении Чудновец встала едва ли не вся страна. Защищать ее бесплатно вызвались сразу несколько адвокатов, понимая абсурд выдвинутых обвинений.
Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ: «Если человек делает репост, например, с призывом к террористическим действиям, в этом есть социальная опасность. А когда человек делает репост и призывает правоохранительные органы, общество обратить внимание на преступление, принять меры, в чем здесь социальная опасность?».
В Кургане прошел масштабный митинг в защиту Чудновец, а петиция за ее освобождение в Интернете собрала больше ста тысяч подписей. Позже генпрокуратура поставила вопрос об отмене приговора в связи с отсутствием состава преступления. С доводами ведомства согласился Верховный суд и обязал президиум областного суда пересмотреть дело.
Марина Топоркова, мать Евгении Чудновец: «Конечно, она не виновата. Человек, который шьет детям игрушки, не может заниматься какой-то детской порнографией. Это просто нонсенс».
Евгения Чудновец сейчас находится в колонии Нижнего Тагила. Во время оглашения решения суда в зале пропала видеосвязь с исправительным учреждением. Так что хорошие новости женщина узнала позже по телефону от мужа. Адвокаты надеются, что она сможет выйти на свободу уже 7 марта.
Видеоролик, из-за которого Евгения Чудновец отправилась в колонию, она обнаружила на странице пользователя с вымышленным именем. Кадры, на которых кто-то заставляет детей раздеваться перед камерой, сопровождались насмешками взрослых. Евгения, мама шестилетнего ребенка, которая работала воспитательницей, уверяла: репост она сделала для того, чтобы привлечь внимание правоохранителей. Это ей удалось. Но за решетку отправились не только авторы видео, но и она сама. В колонии общего режима она провела почти пять месяцев.
Как установили следователи, видео было снято в детском оздоровительном лагере «Красные орлы». Вожатый и воспитатель отбывают наказание за издевательства над ребенком.
Андрей Мясников, муж Евгении Чудновец: «Большие волнения, практически бессонная ночь. Вчера созванивался с Евгенией. Она так же ни сидеть, ни стоять не может. Говорит: „Ничего не могу, мысли только об одном — о сегодняшнем дне. Пыталась книжки читать, все равно мысли бегают“».
Пресса, общественники, юристы и просто неравнодушные люди — на защиту Евгении Чудновец встала едва ли не вся страна. Защищать ее бесплатно вызвались сразу несколько адвокатов, понимая абсурд выдвинутых обвинений.
Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ: «Если человек делает репост, например, с призывом к террористическим действиям, в этом есть социальная опасность. А когда человек делает репост и призывает правоохранительные органы, общество обратить внимание на преступление, принять меры, в чем здесь социальная опасность?».
В Кургане прошел масштабный митинг в защиту Чудновец, а петиция за ее освобождение в Интернете собрала больше ста тысяч подписей. Позже генпрокуратура поставила вопрос об отмене приговора в связи с отсутствием состава преступления. С доводами ведомства согласился Верховный суд и обязал президиум областного суда пересмотреть дело.
Марина Топоркова, мать Евгении Чудновец: «Конечно, она не виновата. Человек, который шьет детям игрушки, не может заниматься какой-то детской порнографией. Это просто нонсенс».
Евгения Чудновец сейчас находится в колонии Нижнего Тагила. Во время оглашения решения суда в зале пропала видеосвязь с исправительным учреждением. Так что хорошие новости женщина узнала позже по телефону от мужа. Адвокаты надеются, что она сможет выйти на свободу уже 7 марта.
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