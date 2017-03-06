Отменен приговор воспитательнице Чудновец, осужденной за репост

Курганский областной суд отменил приговор Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети ролика о развращении ребенка.
Суд удовлетворил кассацию заместителя генерального прокурора РФ. Приговор отменен, Евгения Чудновец освобождена в зале суда.
осуждена на пять месяцев колонии за репост видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере в августе 2015 года. Чудновец таким образом призывала правоохранителей обратить внимание на этот случай, и видеозапись в итоге легла в основу дела в отношении обидчиков ребенка.
Саму же женщину признали виновной в «Распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». При этом Евгения решила не просить о помиловании, так как не считала себя виновной. Дело получило широкий общественный резонанс.
В феврале текущего года в Верховный суд РФ обратился заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек с просьбой отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии. В ВС РФ согласились с доводами его апелляционного представления и обязали Курганский областной суд проверить ранее вынесенный воспитательнице приговор.
осуждена на пять месяцев колонии за репост видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере в августе 2015 года. Чудновец таким образом призывала правоохранителей обратить внимание на этот случай, и видеозапись в итоге легла в основу дела в отношении обидчиков ребенка.
Саму же женщину признали виновной в «Распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». При этом Евгения решила не просить о помиловании, так как не считала себя виновной. Дело получило широкий общественный резонанс.
В феврале текущего года в Верховный суд РФ обратился заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек с просьбой отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии. В ВС РФ согласились с доводами его апелляционного представления и обязали Курганский областной суд проверить ранее вынесенный воспитательнице приговор.
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