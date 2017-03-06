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  • 06.03, 09:06

Отменен приговор воспитательнице Чудновец, осужденной за репост

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Отменен приговор воспитательнице Чудновец, осужденной за репост

Отменен приговор воспитательнице Чудновец, осужденной за репост

Отменен приговор воспитательнице Чудновец, осужденной за репост
  • Фото: vk.com

    • Курганский областной суд отменил приговор Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети ролика о развращении ребенка.

    Суд удовлетворил кассацию заместителя генерального прокурора РФ. Приговор отменен, Евгения Чудновец освобождена в зале суда.

    Воспитательница детсада Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за репост видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере в августе 2015 года. Чудновец таким образом призывала правоохранителей обратить внимание на этот случай, и видеозапись в итоге легла в основу дела в отношении обидчиков ребенка.

    Саму же женщину признали виновной в «Распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». При этом Евгения решила не просить о помиловании, так как не считала себя виновной. Дело получило широкий общественный резонанс.

    В феврале текущего года в Верховный суд РФ обратился заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек с просьбой отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии. В ВС РФ согласились с доводами его апелляционного представления и обязали Курганский областной суд проверить ранее вынесенный воспитательнице приговор.

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