Супруга Фийона рассказала о своей работе на мужа

Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопа рассказала, что входило в круг ее обязанностей во время работы на мужа.
В интервью газете Journal du Dimanche Пенелопа отметила, что выполняла обязанности помощника заместителя Фийона Марка Жулода и помогала мужу выстроить отношения с жителями департамента Сарта.
Пенелопа Фийон: «Я занималась корреспонденцией в связи с секретарем. Кроме того, я делала что-то вроде обзора местной прессы. Я представляла его на публичных мероприятиях. Я перечитывала и редактировала его речи. Я также была причастна к его политическим решениям, он полностью доверяет мне».
По словам Пенелопы, ее мужу все равно был нужен помощник, способный взять на себя все эти обязанности, так что в итоге зарплата бы все равно выплачивалась — если не ей, то другому человеку. При этом Фийон подчеркнула, что в ее трудоустройстве не было ничего противозаконного. То же самое, по мнению Пенелопы, касается трудоустройства двоих детей Фийона.
Ранее французская прокуратура начала официальное расследование дела о фиктивном найме Пенелопы Фийон на должность помощника своего супруга в Национальном собрании (нижней палате парламента). В среду Франсуа Фийон подтвердил, что его жену вызвали в суд, и еще раз заявил о своей невиновности.
Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после появления в СМИ информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газеты ссылались на платежные бланки, согласно которым супруга экс-премьера получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.
Франсуа Фийон 1 марта заявил о том, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на расследование финансовой прокуратуры, а скандал вокруг своей жены назвал «политическим убийством».
Пенелопа Фийон: «Я занималась корреспонденцией в связи с секретарем. Кроме того, я делала что-то вроде обзора местной прессы. Я представляла его на публичных мероприятиях. Я перечитывала и редактировала его речи. Я также была причастна к его политическим решениям, он полностью доверяет мне».
По словам Пенелопы, ее мужу все равно был нужен помощник, способный взять на себя все эти обязанности, так что в итоге зарплата бы все равно выплачивалась — если не ей, то другому человеку. При этом Фийон подчеркнула, что в ее трудоустройстве не было ничего противозаконного. То же самое, по мнению Пенелопы, касается трудоустройства двоих детей Фийона.
Ранее французская прокуратура начала официальное расследование дела о фиктивном найме Пенелопы Фийон на должность помощника своего супруга в Национальном собрании (нижней палате парламента). В среду Франсуа Фийон подтвердил, что его жену вызвали в суд, и еще раз заявил о своей невиновности.
Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после появления в СМИ информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газеты ссылались на платежные бланки, согласно которым супруга экс-премьера получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.
Франсуа Фийон 1 марта заявил о том, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на расследование финансовой прокуратуры, а скандал вокруг своей жены назвал «политическим убийством».
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