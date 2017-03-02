Следователи обыскали парижский дом Фийона

В доме кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона прошел обыск в связи с делом о фиктивном трудоустройстве его жены.
Следователи пришли в дом четы Фийон в центральном седьмом округе французской столицы. Обыск провели сотрудники Управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями, передает ТАСС.
Французская прокуратура ранее начала официальное расследование дела о фиктивном найме Пенелопы Фийон на должность помощника своего супруга в Национальном собрании (нижней палате парламента).
Сам Фийон заявил, не покинет президентскую гонку, несмотря на скандал с женой. Происходящее кандидат в президенты назвал «политическим самоубийством».
#BREAKING Police raid Paris home of French presidential candidate Francois Fillon: sources— AFP news agency (@AFP) 2 марта 2017 г.
Французская прокуратура ранее начала официальное расследование дела о фиктивном найме Пенелопы Фийон на должность помощника своего супруга в Национальном собрании (нижней палате парламента).
Сам Фийон заявил, не покинет президентскую гонку, несмотря на скандал с женой. Происходящее кандидат в президенты назвал «политическим самоубийством».
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