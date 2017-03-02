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  • 02.03, 23:12

Следователи обыскали парижский дом Фийона

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Следователи обыскали парижский дом Фийона

Следователи обыскали парижский дом Фийона

В доме кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона прошел обыск в связи с делом о фиктивном трудоустройстве его жены.

Следователи пришли в дом четы Фийон в центральном седьмом округе французской столицы. Обыск провели сотрудники Управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями, передает ТАСС.


Французская прокуратура ранее начала официальное расследование дела о фиктивном найме Пенелопы Фийон на должность помощника своего супруга в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Сам Фийон заявил, не покинет президентскую гонку, несмотря на скандал с женой. Происходящее кандидат в президенты назвал «политическим самоубийством».

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