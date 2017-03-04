Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата

Власти Малайзии потребовали от посла КНДР Кан Чхоля покинуть страну.
Уехать Кан Чхоль должен в течение 48 часов.
Как отмечает Associated Press, высылка посла связана с убийством в Малайзии брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.
Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, который, как утверждают власти Южной Кореи, являлся старшим братом лидера КНДР Ким Чен Намом. Однако пока личность убитого официально не подтверждена, при себе у мужчины был паспорт на имя Ким Чхоль.
следы нервно-паралитического вещества VX.
По делу об убийстве проходят восемь человек. Уже задержаны гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзии и гражданин КНДР. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.
Как отмечает Associated Press, высылка посла связана с убийством в Малайзии брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.
Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, который, как утверждают власти Южной Кореи, являлся старшим братом лидера КНДР Ким Чен Намом. Однако пока личность убитого официально не подтверждена, при себе у мужчины был паспорт на имя Ким Чхоль.
следы нервно-паралитического вещества VX.
По делу об убийстве проходят восемь человек. Уже задержаны гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзии и гражданин КНДР. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.
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