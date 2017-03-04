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  • 04.03, 17:40

Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата

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Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата

Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата

Власти Малайзии потребовали от посла КНДР Кан Чхоля покинуть страну.

Уехать Кан Чхоль должен в течение 48 часов.

Как отмечает Associated Press, высылка посла связана с убийством в Малайзии брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, который, как утверждают власти Южной Кореи, являлся старшим братом лидера КНДР Ким Чен Намом. Однако пока личность убитого официально не подтверждена, при себе у мужчины был паспорт на имя Ким Чхоль.

Убийцы брызнули ему в лицо отравляющей жидкостью, через несколько минут пострадавший потерял сознание, а затем скончался по пути в больницу. Полиция обнаружила на коже убитого следы нервно-паралитического вещества VX.

По делу об убийстве проходят восемь человек. Уже задержаны гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзии и гражданин КНДР. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.

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