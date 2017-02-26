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  • 26.02, 05:28

Минздрав Малайзии: причиной смерти брата лидера КНДР стало боевое отравляющее вещество

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Минздрав Малайзии: причиной смерти брата лидера КНДР стало боевое отравляющее вещество

Минздрав Малайзии: причиной смерти брата лидера КНДР стало боевое отравляющее вещество

Эксперты министерства здравоохранения Малайзии подтвердили, что Ким Чен Нам был убит при помощи отравляющего вещества VX.

Как сообщает Associated Press, эксперты малайзийского Минздрава подтвердили, что причиной смерти Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура стало отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое по классификации ООН является химическим оружием массового поражения.

Субраманиам Сатхасивам, глава Минздрава Малайзии: «Химическое вещество VX стало причиной сильного паралича, который привел к смерти в очень короткое время».

В Минздраве также сообщили, что проверки в аэропорту Куала-Лумпура не выявили следов отравляющего вещества в здании терминала. Специалисты завершили проверку места преступления сегодня рано утром и утверждают, что никакой опасности для пассажиров и персонала аэропорта нет.

Напомним, нападение на Ким Чен Нама было совершено в аэропорту Куала-Лумпура. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью. Спустя несколько минут брат лидера КНДР потерял сознание и умер еще до прибытия в больницу. При вскрытии на слизистых тканях выявили компоненты химического вещества нервно-паралитического действия типа VX.

По делу об убийстве Ким Чен Нама подозревают восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзи и гражданин КНДР, уже задержаны. А четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства.

В субботу полиция Малайзии обыскала квартиру, где могли хранить яд, с помощью которого было совершено убийство. О результатах обыска информации нет, расследование продолжается.

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