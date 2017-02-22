Убийца Ким Чен Ына знала, что это не розыгрыш

Сегодня в деле об убийстве Ким Чен Нама появились новые подозреваемые — малайзийская полиция хочет поговорить с сотрудником северокорейского посольства.
Об этом сообщили на пресс-конференции. Журналисты возлагали на нее большие ожидания — на прошлой неделе малайзийские власти говорили, что именно в среду могут обнародовать результаты вскрытия.
Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура к сводному брату нынешнего северокорейского лидера подошла со спины женщина в белой футболке и набросила на его голову платок. Ким Чен Нам обратился к сотрудникам аэропорта, а через несколько часов умер. С момента его гибели прошло уже 10 дней, но ответа на вопрос, что это было, по-прежнему нет.
Сегодня малайзийские власти заявили, что в деле появились два новых подозреваемых и след ведет в Пхеньян. Один из них связан с северокорейским посольством, другой работает в северокорейской авиакомпании.
Что касается дипломата, известно, что речь идет о втором секретаре посольства КНДР. До этого Куала-Лумпур потребовал от Пхеньяна выдать еще четверых северокорейцев, покинувших страну сразу после убийства. Предполагается, что именно они выдали двум гражданкам Вьетнама и Индонезии некую токсичную жидкость, от которой и мог умереть Ким Чен Нам.
Женщин, работавших в Малайзии в ночных клубах, задержали на прошлой неделе. Они утверждают, что о покушении не знали и думали, что участвуют в розыгрыше для телепрограммы. Кроме того, задержан друг одной из них с паспортом Малайзии. А также гражданин Северной Кореи, химик с научной степенью. Его и считают главным подозреваемым.
Тем временем глава малайзийской полиции заявил, что подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына, точно знала, что применяла отравляющее вещество. Халид Абу Бакар заявил: «конечно, она знала это». По его словам, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.
Также сегодня стало известно, что госпиталь, где до сих пор находится тело Ким Чен Нама, взяли под усиленную охрану после того, как кто-то попытался туда пробраться, подробностей пока нет. Ни жена, ни дети опального северокорейца на процедуру опознания пока не приезжали.
Накануне его друг рассказал СМИ, что 45-летний сын Ким Чен Ира, покинувший КНДР еще в 2000-х, не интересовался политикой и долгие годы жил в страхе, считая, что брат готовит на него покушение. В интервью журналистам он критически отзывался о своей семье, с которой, по его словам, не поддерживал отношений.
Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура к сводному брату нынешнего северокорейского лидера подошла со спины женщина в белой футболке и набросила на его голову платок. Ким Чен Нам обратился к сотрудникам аэропорта, а через несколько часов умер. С момента его гибели прошло уже 10 дней, но ответа на вопрос, что это было, по-прежнему нет.
Сегодня малайзийские власти заявили, что в деле появились два новых подозреваемых и след ведет в Пхеньян. Один из них связан с северокорейским посольством, другой работает в северокорейской авиакомпании.
Что касается дипломата, известно, что речь идет о втором секретаре посольства КНДР. До этого Куала-Лумпур потребовал от Пхеньяна выдать еще четверых северокорейцев, покинувших страну сразу после убийства. Предполагается, что именно они выдали двум гражданкам Вьетнама и Индонезии некую токсичную жидкость, от которой и мог умереть Ким Чен Нам.
Женщин, работавших в Малайзии в ночных клубах, задержали на прошлой неделе. Они утверждают, что о покушении не знали и думали, что участвуют в розыгрыше для телепрограммы. Кроме того, задержан друг одной из них с паспортом Малайзии. А также гражданин Северной Кореи, химик с научной степенью. Его и считают главным подозреваемым.
Тем временем глава малайзийской полиции заявил, что подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына, точно знала, что применяла отравляющее вещество. Халид Абу Бакар заявил: «конечно, она знала это». По его словам, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.
Также сегодня стало известно, что госпиталь, где до сих пор находится тело Ким Чен Нама, взяли под усиленную охрану после того, как кто-то попытался туда пробраться, подробностей пока нет. Ни жена, ни дети опального северокорейца на процедуру опознания пока не приезжали.
Накануне его друг рассказал СМИ, что 45-летний сын Ким Чен Ира, покинувший КНДР еще в 2000-х, не интересовался политикой и долгие годы жил в страхе, считая, что брат готовит на него покушение. В интервью журналистам он критически отзывался о своей семье, с которой, по его словам, не поддерживал отношений.
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