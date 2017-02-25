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  • 25.02, 18:51

Полиция нашла шприцы и перчатки в логове убийц Ким Чен Нама

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Полиция нашла шприцы и перчатки в логове убийц Ким Чен Нама

Полиция нашла шприцы и перчатки в логове убийц Ким Чен Нама

Малайзийская полиция пришла с обыском в квартиру, где могли хранить яд, которым, предположительно, был отравлен Ким Чен Нам — брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

При обыске были найдены шприцы, перчатки и предметы, предназначенные для хранения химикатов. Квартиру также обследовали эксперты по химической безопасности. Полиция пока не может подтвердить, было ли в квартире само отравляющее вещество.

Эта квартира находится в доме, расположенном в двух километрах от места, где проживал Ли Чхон Чхоль — гражданин КНДР, задержанный по подозрению в причастности к делу о смерти Ким Чен Нама. По некоторым данным, Ли Чхон Чхоль был специалистом именно в области химии, передает ТАСС.

Напомним, нападение на Ким Чен Нама было совершено в аэропорту Куала-Лумпура. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью, и брат северокорейского лидера скончался по пути в больницу. При вскрытии в теле Ким Чен Нама нашли компоненты отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа VX. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения.

По делу о смерти Ким Чен Нама подозреваемыми проходят по меньшей мере восемь человек: четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, а также гражданин Малайзии гражданин КНДР, уже задержаны. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства и уже находятся в Пхеньяне.

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