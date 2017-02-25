Полиция нашла шприцы и перчатки в логове убийц Ким Чен Нама

Малайзийская полиция пришла с обыском в квартиру, где могли хранить яд, которым, предположительно, был отравлен Ким Чен Нам — брат лидера КНДР Ким Чен Ына.
При обыске были найдены шприцы, перчатки и предметы, предназначенные для хранения химикатов. Квартиру также обследовали эксперты по химической безопасности. Полиция пока не может подтвердить, было ли в квартире само отравляющее вещество.
ТАСС.
Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью, и брат северокорейского лидера скончался по пути в больницу. При вскрытии в теле Ким Чен Нама нашли компоненты отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа VX. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения.
ТАСС.
Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью, и брат северокорейского лидера скончался по пути в больницу. При вскрытии в теле Ким Чен Нама нашли компоненты отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа VX. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения.
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