Пособников ИГИЛ выявляют в Поволжье: куда банды террористов двинутся из Сирии

Весь мир стал свидетелем страшных террористических атак в Европе, где у запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» полно так называемых спящих до поры до времени ячеек. Не может не пугать тот факт, что такие команды боевиков наверняка могут быть и в России. На этой неделе в Самарской области, где нет ни высоких гор, ни глубоких ущелий, сотрудники ФСБ задержали человека, завербованного экстремистами ИГИЛ и готовившегося совершить теракт.
Откуда в самых тихих уголках России вдруг зарождаются тайные спящие ячейки радикальных экстремистов, которые могут проснуться в любом момент?
Бронетехника под правительственным флагом, растянутая цепочка пехоты, в небе — российские самолеты. Пальмира во второй раз освобождена от террористов. Бодрые реляции о победе сирийских генералов сменяются сухими сводками от российского Генштаба.
Боевиков жмут по всем фронтам. И вот уже их лидер Абу Бакр аль-Багдади обращается к религиозным фанатикам с речью, названной прощальной проповедью. Но, похоже, головорезы не спешат вместо черного флага «Исламского государства» выбрасывать белый. По сути, это начало перехода от открытой войны к партизанской, но по всему миру. Спящие до поры до времени ячейки могут внять призыву и начать бойню где угодно, ведь для нее не нужны танки и автоматы.
Гор, в которых можно спрятаться, в Самарской области нет, но местность в каком-то смысле действительно труднодоступная. Неужели в поселке Усть-Кинельский за зеленым забором скрывался пособник ИГИЛ? Такова версия ФСБ. В доме нашли взрывное устройство. Задержанный признался, что сам из подручных средств сделал бомбу по инструкции боевиков ИГИЛ из Интернета.
Как выяснил корреспондент Михаил Богданов, подозреваемому 20 лет. Он обычный парень славянской внешности с русской фамилией. Ислам принял в 14 лет, во время учебы в самарской гимназии. Говорят, юноша отличался хорошими способностями, правда, был замкнут и отрешен, мало общался со сверстниками. Однокласснице Даше он запомнился необычным хобби.
Даша Куц, жительница Самарской Области: «У него было особое хобби. Он увлекался бабочками, насекомыми».
Еще один штрих к характеристике добавляют соседи. Говорят, он рыбалку любил. Получается, что террористом может быть любой, самый безобидный на первый взгляд человек — сосед, друг, даже родственник.
Сейчас юноше вменяют изготовление взрывчатого вещества. Мама задержанного отмечает детали, которые могут доказать невиновность сына. Судя по кадрам обыска, в доме полно компонентов для бомбы, но женщина утверждает, что была здесь накануне. Она считает, что ее сын, что называется, попал на карандаш, оказавшись не в том месте не в то время.
Владислав Швецов, сотрудник Управления ФСБ России по Самарской области: «Являлся членом религиозно-экстремистской ячейки, которая была ликвидирована в апреле 2016 года».
Тогда здесь задержали почти 60 человек. С виду обычный коттедж, на самом деле — молельный дом, где хранилась не только религиозная литература, но и 2 килограмма взрывчатки. Выносить ее было опасно, пришлось взрывать внутри.
Главе ячейки дали условный срок. Он обнес дом забором, поэтому сейчас с улицы не видно, продолжаются ли богословские посиделки с радикальным уклоном. Соседи, поначалу настроенные на беседу, услышав вопрос про молельный дом, хлопают дверью. Один из прихожан, помолившись здесь, уехал воевать за террористов в Сирию. Руслан Кантеев — единственный человек без густой бороды, следовательно, он прибыл в «Исламское государство» недавно. А сколько тех, кто не поехал? Исламовед Алексей Гришин отмечает потенциально взрывоопасные места России. Но террористы легко могут выйти и за флажки — жажда мести за поражения в Сирии сильнее.
Алексей Гришин, исламовед: «У нас очень тяжелая ситуация в Ивановской области. Вообще все, что вокруг Москвы, — Владимирская, Рязанская, Ивановская области — там ситуации достаточно тяжелые. У нас сложная обстановка в Екатеринбурге».
Поволжье тоже в опасности. Семнадцатилетнего студента из Таджикистана, приехавшего в Самару на учебу, поймали уже в аэропорту. Он хотел бежать в Сирию, воевать за боевиков. Но после небольшой беседы с человеком, родные которого были там, захотели уехать и были убиты, несостоявшийся воин начал рыдать и благодарить тех, кто не дал ему встать под флаги фанатиков.
Бронетехника под правительственным флагом, растянутая цепочка пехоты, в небе — российские самолеты. Пальмира во второй раз освобождена от террористов. Бодрые реляции о победе сирийских генералов сменяются сухими сводками от российского Генштаба.
Боевиков жмут по всем фронтам. И вот уже их лидер Абу Бакр аль-Багдади обращается к религиозным фанатикам с речью, названной прощальной проповедью. Но, похоже, головорезы не спешат вместо черного флага «Исламского государства» выбрасывать белый. По сути, это начало перехода от открытой войны к партизанской, но по всему миру. Спящие до поры до времени ячейки могут внять призыву и начать бойню где угодно, ведь для нее не нужны танки и автоматы.
Гор, в которых можно спрятаться, в Самарской области нет, но местность в каком-то смысле действительно труднодоступная. Неужели в поселке Усть-Кинельский за зеленым забором скрывался пособник ИГИЛ? Такова версия ФСБ. В доме нашли взрывное устройство. Задержанный признался, что сам из подручных средств сделал бомбу по инструкции боевиков ИГИЛ из Интернета.
Как выяснил корреспондент Михаил Богданов, подозреваемому 20 лет. Он обычный парень славянской внешности с русской фамилией. Ислам принял в 14 лет, во время учебы в самарской гимназии. Говорят, юноша отличался хорошими способностями, правда, был замкнут и отрешен, мало общался со сверстниками. Однокласснице Даше он запомнился необычным хобби.
Даша Куц, жительница Самарской Области: «У него было особое хобби. Он увлекался бабочками, насекомыми».
Еще один штрих к характеристике добавляют соседи. Говорят, он рыбалку любил. Получается, что террористом может быть любой, самый безобидный на первый взгляд человек — сосед, друг, даже родственник.
Сейчас юноше вменяют изготовление взрывчатого вещества. Мама задержанного отмечает детали, которые могут доказать невиновность сына. Судя по кадрам обыска, в доме полно компонентов для бомбы, но женщина утверждает, что была здесь накануне. Она считает, что ее сын, что называется, попал на карандаш, оказавшись не в том месте не в то время.
Владислав Швецов, сотрудник Управления ФСБ России по Самарской области: «Являлся членом религиозно-экстремистской ячейки, которая была ликвидирована в апреле 2016 года».
Тогда здесь задержали почти 60 человек. С виду обычный коттедж, на самом деле — молельный дом, где хранилась не только религиозная литература, но и 2 килограмма взрывчатки. Выносить ее было опасно, пришлось взрывать внутри.
Главе ячейки дали условный срок. Он обнес дом забором, поэтому сейчас с улицы не видно, продолжаются ли богословские посиделки с радикальным уклоном. Соседи, поначалу настроенные на беседу, услышав вопрос про молельный дом, хлопают дверью. Один из прихожан, помолившись здесь, уехал воевать за террористов в Сирию. Руслан Кантеев — единственный человек без густой бороды, следовательно, он прибыл в «Исламское государство» недавно. А сколько тех, кто не поехал? Исламовед Алексей Гришин отмечает потенциально взрывоопасные места России. Но террористы легко могут выйти и за флажки — жажда мести за поражения в Сирии сильнее.
Алексей Гришин, исламовед: «У нас очень тяжелая ситуация в Ивановской области. Вообще все, что вокруг Москвы, — Владимирская, Рязанская, Ивановская области — там ситуации достаточно тяжелые. У нас сложная обстановка в Екатеринбурге».
Поволжье тоже в опасности. Семнадцатилетнего студента из Таджикистана, приехавшего в Самару на учебу, поймали уже в аэропорту. Он хотел бежать в Сирию, воевать за боевиков. Но после небольшой беседы с человеком, родные которого были там, захотели уехать и были убиты, несостоявшийся воин начал рыдать и благодарить тех, кто не дал ему встать под флаги фанатиков.
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