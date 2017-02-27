В Самарской области сторонник ИГИЛ готовил подрыв машины с полицейскими

Преступление, которое могло обернуться большой трагедией, удалось предотвратить в Самарской области.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, сторонник ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») готовился в День защитника Отечества взорвать автомобиль с полицейскими. Сообщается, что сотрудники ФСБ задержали завербованного экстремистами местного жителя 1997 года рождения, который с помощью самодельной бомбы собирался взорвать машину правоохранителей.
Злоумышленника схватили в поселке Усть-Кинельском Кинельского района области 21 февраля, но известно об этом стало только сегодня. Дома у задержанного нашли сделанную при помощи бытовой химии взрывчатку мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и металлические шарики, которые должны были стать поражающими элементами.
Подозреваемый рассказал, что хотел подорвать служебный автомобиль с сотрудниками полиции, забрать их оружие и продолжить террористическую деятельность. По словам молодого человека, свой план он собирался осуществить 23 Февраля «для наибольшего резонанса и, следовательно, признания со стороны зарубежных покровителей».
Установлено, что задержанный недавно принял ислам и был завербован эмиссарами ИГИЛ из Дагестана. Именно они перевели 20 тысяч рублей на приобретение составляющих, необходимых для изготовления бомбы. Инструкции по созданию смертоносного снаряда ему передали взрывотехники «Исламского государства» из Сирии.
За подозреваемым пристально следили российские спецслужбы, так как он состоял в религиозно-экстремистскую ячейке, участники которой до прошлой весны встречались в подпольной молельне на окраине Самары. Туда в апреле 2016 года нагрянули оперативники ФСБ, застали там 60 человек и нашли в помещениях экстремистскую литературу, а в подвале — взрывчатку.
По версии следствия, в подпольной молельне собралась ячейка салафитов, участники которой воюют в Сирии. Красноглинский районный суд Самары приговорил имама молельни к 3 годам лишения свободы условно, приняв во внимание его раскаяние и наличие 3 малолетних детей.
Злоумышленника схватили в поселке Усть-Кинельском Кинельского района области 21 февраля, но известно об этом стало только сегодня. Дома у задержанного нашли сделанную при помощи бытовой химии взрывчатку мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и металлические шарики, которые должны были стать поражающими элементами.
Подозреваемый рассказал, что хотел подорвать служебный автомобиль с сотрудниками полиции, забрать их оружие и продолжить террористическую деятельность. По словам молодого человека, свой план он собирался осуществить 23 Февраля «для наибольшего резонанса и, следовательно, признания со стороны зарубежных покровителей».
Установлено, что задержанный недавно принял ислам и был завербован эмиссарами ИГИЛ из Дагестана. Именно они перевели 20 тысяч рублей на приобретение составляющих, необходимых для изготовления бомбы. Инструкции по созданию смертоносного снаряда ему передали взрывотехники «Исламского государства» из Сирии.
За подозреваемым пристально следили российские спецслужбы, так как он состоял в религиозно-экстремистскую ячейке, участники которой до прошлой весны встречались в подпольной молельне на окраине Самары. Туда в апреле 2016 года нагрянули оперативники ФСБ, застали там 60 человек и нашли в помещениях экстремистскую литературу, а в подвале — взрывчатку.
По версии следствия, в подпольной молельне собралась ячейка салафитов, участники которой воюют в Сирии. Красноглинский районный суд Самары приговорил имама молельни к 3 годам лишения свободы условно, приняв во внимание его раскаяние и наличие 3 малолетних детей.
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