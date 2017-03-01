СМИ: лидер ИГИЛ распространил прощальную речь к сторонникам

Абу Бакр
аль-Багдади распространил среди проповедников ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» — ред.) свое заявление, которое он назвал прощальным.
Главарь ИГИЛ признал поражения в недавних боестолкновениях и призвал своих сторонников в Ираке и Сирии укрыться в горных районах. Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.
По словам источника, проповедники террористической группировки начали говорить о неудачах боевиков по распоряжению лидера группировки. В своей речи лидер террористов Аль-Багдади призвал своих сторонников отправиться в горные труднодоступные районы, чтобы укрыться.
В Мосуле операцию по освобождению города проводят иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции. Она началась в октябре прошлого года. Пока удалось зачистить от террористов только восточную часть города, а также отбить здание аэропорта.
Между тем в Сирии силам оппозиции при поддержке турецких военных удалось установить контроль над городом Эль-Баб, который был одним из оплотов ИГИЛ.
Кроме того, в Сирии действует режим прекращения огня, который не распространяется на террористические группировки. Сегодня к перемирию присоединился стратегически важный пригород Дамаска — Дахийят-аль-Асад.
По словам источника, проповедники террористической группировки начали говорить о неудачах боевиков по распоряжению лидера группировки. В своей речи лидер террористов Аль-Багдади призвал своих сторонников отправиться в горные труднодоступные районы, чтобы укрыться.
В Мосуле операцию по освобождению города проводят иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции. Она началась в октябре прошлого года. Пока удалось зачистить от террористов только восточную часть города, а также отбить здание аэропорта.
Между тем в Сирии силам оппозиции при поддержке турецких военных удалось установить контроль над городом Эль-Баб, который был одним из оплотов ИГИЛ.
Кроме того, в Сирии действует режим прекращения огня, который не распространяется на террористические группировки. Сегодня к перемирию присоединился стратегически важный пригород Дамаска — Дахийят-аль-Асад.
Комментарии