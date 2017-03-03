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  • 03.03, 15:52

Генштаб ВС РФ: Пальмира полностью освобождена

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Генштаб ВС РФ: Пальмира полностью освобождена

Генштаб ВС РФ: Пальмира полностью освобождена

Сирийские войска полностью освободили от террористов древнюю Пальмиру.

Как сообщили в российском Генштабе, армия Сирия овладела господствующими высотами и сейчас продолжает наступать, передает ТАСС.

Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ: «В настоящее время город полностью освобожден, правительственные войска овладели господствующими высотами к северу и югу от Пальмиры и продолжают наступление в восточном направлении».

Напомним, накануне, 2 марта, Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Пальмиры. Сирийские военные при поддержке союзного ополчения вернули контроль над городом, а остатки банд отступили в восточном направлении.

Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город, однако в декабре Пальмира снова оказалась в руках террористов.

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