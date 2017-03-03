Генштаб ВС РФ: Пальмира полностью освобождена

Сирийские войска полностью освободили от террористов древнюю Пальмиру.
Как сообщили в российском Генштабе, армия Сирия овладела господствующими высотами и сейчас продолжает наступать, передает ТАСС.
Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ: «В настоящее время город полностью освобожден, правительственные войска овладели господствующими высотами к северу и югу от Пальмиры и продолжают наступление в восточном направлении».
вернули контроль над городом, а остатки банд отступили в восточном направлении.
Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город, однако в декабре Пальмира снова оказалась в руках террористов.
Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ: «В настоящее время город полностью освобожден, правительственные войска овладели господствующими высотами к северу и югу от Пальмиры и продолжают наступление в восточном направлении».
вернули контроль над городом, а остатки банд отступили в восточном направлении.
Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город, однако в декабре Пальмира снова оказалась в руках террористов.
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