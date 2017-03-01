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  • 01.03, 19:54

Пальмира взята под огневой контроль сирийской армии

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Пальмира взята под огневой контроль сирийской армии

Пальмира взята под огневой контроль сирийской армии

Сирийские военные при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из полевых командиров.

Собеседник агентства рассказал, что правительственным войскам удалось установить контроль над высотами, окружающими историческую цитадель Пальмиры, а также над высотой Сирия Тел. Незадолго до этого боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ) резко покинули данный район.

По словам командира, теперь Пальмира «находится на расстоянии броска камня от сирийской армии, которая быстро продвигается по направлению к городу».

Пальмира была освобождена сирийской армией от террористов 27 марта 2016 года. Однако в декабре под натиском боевиков ИГИЛ сирийские войска вынуждены были оставить город. Вскоре было начато контрнаступление.

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