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  • 04.03, 14:38

Спасатели нашли тело седьмого погибшего в лавине на горе Чегет

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Спасатели нашли тело седьмого погибшего в лавине на горе Чегет

Спасатели нашли тело седьмого погибшего в лавине на горе Чегет

Сотрудники МЧС обнаружили тело седьмого погибшего из числа попавших в лавину на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии.

Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сообщил о завершении поисково-спасательной операции.

Оперативный дежурный: «Найден еще один погибший в лавине. Поиски завершены».

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски в районе, где 3 марта сошла лавина, так как отдыхающие в Тересколе туристы заявили, что на северном склоне горы Чегет могут находиться еще трое человек. В 12:30 сотрудники МЧС обнаружили на месте ЧП два тела — мужчины и женщины.

Накануне, после схода лавины, на месте трагедии были найдены тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, туриста из Нижнего Новгорода, удалось спасти.

Следственные органы Кабардино-Балкарии уже начали проверку по факту случившегося.

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