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  • 04.03, 10:04

Спасатели возобновили поиски туристов на месте схода лавины на горе Чегет

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Спасатели возобновили поиски туристов на месте схода лавины на горе Чегет

Спасатели возобновили поиски туристов на месте схода лавины на горе Чегет

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что под лавиной на горе Чегет могут находиться еще три человека. Их поиски начнутся сегодня, в субботу.

Об этом заявил сегодня глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Кантемир Беров.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС: «Есть информация, что в районе схода лавины могли находиться еще три человека. Их поиски начнутся сегодня после того, как сотрудники противолавинной службы завершат обстрел».

Накануне, в пятницу, на запрещенном для катания северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, жителя Нижнего Новгорода, удалось спасти.

Тела погибших доставлены на базу спасателей и переданы представителям правоохранительных органов. В обстоятельствах происшествия разбирается правительственная комиссия.

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