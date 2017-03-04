Спасатели возобновили поиски туристов на месте схода лавины на горе Чегет

В ГУ МЧС по
Кабардино-Балкарии сообщили, что под лавиной на горе Чегет могут находиться еще три человека. Их поиски начнутся сегодня, в субботу.
Об этом заявил сегодня глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Кантемир Беров.
Кантемир Беров, руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС: «Есть информация, что в районе схода лавины могли находиться еще три человека. Их поиски начнутся сегодня после того, как сотрудники противолавинной службы завершат обстрел».
сошла лавина. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, жителя Нижнего Новгорода, удалось спасти.
Тела погибших доставлены на базу спасателей и переданы представителям правоохранительных органов. В обстоятельствах происшествия разбирается правительственная комиссия.
Кантемир Беров, руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС: «Есть информация, что в районе схода лавины могли находиться еще три человека. Их поиски начнутся сегодня после того, как сотрудники противолавинной службы завершат обстрел».
сошла лавина. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четверых погибших — двух мужчин и женщины из Москвы, а также жительницы Кирова. Еще одного человека, жителя Нижнего Новгорода, удалось спасти.
Тела погибших доставлены на базу спасателей и переданы представителям правоохранительных органов. В обстоятельствах происшествия разбирается правительственная комиссия.
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