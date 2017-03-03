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  • 03.03, 15:52
При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли четверо туристов. Кабардино-Балкария, горы, лавина, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли четверо туристов

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При сходе лавины в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> погибли четверо туристов

При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли четверо туристов

При сходе лавины в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> погибли четверо туристов

    Срочные новости приходят из Кабардино-Балкарии. Там на северном склоне горы Чегет сошла лавина и накрыла находившихся на склоне туристов.

    Сотрудники МЧС извлекли из-под снежных завалов тела четверых туристов. Еще одного удалось спасти.

    Туристы попали под лавину на запрещенном для катания склоне. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, точное количество пострадавших устанавливается. В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку. Следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.



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