При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли четверо туристов

Срочные новости приходят из Кабардино-Балкарии . Там на северном склоне горы Чегет сошла лавина и накрыла находившихся на склоне туристов.

Сотрудники МЧС извлекли из-под снежных завалов тела четверых туристов. Еще одного удалось спасти.



Туристы попали под лавину на запрещенном для катания склоне. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, точное количество пострадавших устанавливается. В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку. Следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.







