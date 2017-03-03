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  • 03.03, 18:54
Под лавиной в горах Кабардино-Балкарии погибли москвичи. Кабардино-Балкария, горы, лавина, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Под лавиной в горах Кабардино-Балкарии погибли москвичи

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Под лавиной в горах Кабардино-Балкарии погибли москвичи

Под лавиной в горах <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> погибли москвичи

    В Кабардино-Балкарии устанавливают личности погибших при сходе лавины на Чегете.

    Установлено, что жертвами стихийного бедствия стали мужчина и женщина из Москвы. Кроме того, под снежной лавиной погибла жительница Кирова. Личность четвертого погибшего сейчас устанавливается.

    Также в больницу попал житель Нижнего Новгорода 1987 года рождения, передает «Интерфакс».

    В настоящий момент поисковые работы на месте трагедии завершены. Тела погибших доставлены на базу спасателей и переданы представителям правоохранительных органов. В обстоятельствах происшествия разбирается правительственная комиссия.

    Напомним, трагедия произошла на северном склоне горы Чегет. Обычно эти места закрыты для туристов и лыжников, однако экстремалы любят там кататься и нередко сами вызывают лавины.

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