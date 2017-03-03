Под лавиной в горах Кабардино-Балкарии погибли москвичи

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Кабардино-Балкарии устанавливают личности погибших при сходе лавины на Чегете.
Установлено, что жертвами стихийного бедствия стали мужчина и женщина из Москвы. Кроме того, под снежной лавиной погибла жительница Кирова. Личность четвертого погибшего сейчас устанавливается.
Также в больницу попал житель Нижнего Новгорода 1987 года рождения, передает «Интерфакс».
В настоящий момент поисковые работы на месте трагедии завершены. Тела погибших доставлены на базу спасателей и переданы представителям правоохранительных органов. В обстоятельствах происшествия разбирается правительственная комиссия.
Напомним, трагедия произошла на северном склоне горы Чегет. Обычно эти места закрыты для туристов и лыжников, однако экстремалы любят там кататься и нередко сами вызывают лавины.
Также в больницу попал житель Нижнего Новгорода 1987 года рождения, передает «Интерфакс».
В настоящий момент поисковые работы на месте трагедии завершены. Тела погибших доставлены на базу спасателей и переданы представителям правоохранительных органов. В обстоятельствах происшествия разбирается правительственная комиссия.
Напомним, трагедия произошла на северном склоне горы Чегет. Обычно эти места закрыты для туристов и лыжников, однако экстремалы любят там кататься и нередко сами вызывают лавины.
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