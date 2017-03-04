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  • 04.03, 11:36
«Руки опускались»: спасенный турист Сомов рассказал о буе и стремлении выжить. Таиланд, поисковые операции, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Руки опускались»: спасенный турист Сомов рассказал о буе и стремлении выжить

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«Руки опускались»: спасенный турист Сомов рассказал о буе и стремлении выжить

«Руки опускались»: спасенный турист Сомов рассказал о буе и стремлении выжить

«Руки опускались»: спасенный турист Сомов рассказал о буе и стремлении выжить

    Второй день главным героем в Интернете остается россиянин Дмитрий Сомов, который почти сутки провел в открытом боре в обнимку с буем.

    О своем долгом заплыве турист рассказал по Skype. По словам Сомова, они с друзьями провели в воде достаточно много времени, прежде чем поняли, что течение отнесло их далеко от лодки. Даже в ластах выплыть оказалось невозможно.

    Позже, уже потеряв товарищей из виду, Сомов почти перестал надеяться, что его найдут, но тем не менее старался не опускать руки и даже сам доплыл до рыбацкого катера, который увидел только под утро.

    Дмитрий Сомов, турист: «Благодаря надежде я здесь. Карабкался, стремился. Понимал все, раза два-три руки опускались, я уже попрощался, тонуть уже собирался. Хорошо еще, что я взял буй у друга Сергея. Этот буй меня спас, я долго находился на плаву».

    Сомов еще раз поблагодарил всех, кто принимал участие в операции. Друзья россиянина в свою очередь рассказали, что как только сами оказались на катере, начали искать товарища, подключили ближайшие лодки и о случившемся тут же сообщили и на берег. И полиция, и консульство отозвались моментально. В итоге Сомова искали даже военные и добровольцы.

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