«Руки опускались»: спасенный турист Сомов рассказал о буе и стремлении выжить

Второй день главным героем в Интернете остается россиянин Дмитрий Сомов, который почти сутки провел в открытом боре в обнимку с буем.
О своем долгом заплыве турист рассказал по Skype. По словам Сомова, они с друзьями провели в воде достаточно много времени, прежде чем поняли, что течение отнесло их далеко от лодки. Даже в ластах выплыть оказалось невозможно.
Позже, уже потеряв товарищей из виду, Сомов почти перестал надеяться, что его найдут, но тем не менее старался не опускать руки и даже сам доплыл до рыбацкого катера, который увидел только под утро.
Дмитрий Сомов, турист: «Благодаря надежде я здесь. Карабкался, стремился. Понимал все, раза два-три руки опускались, я уже попрощался, тонуть уже собирался. Хорошо еще, что я взял буй у друга Сергея. Этот буй меня спас, я долго находился на плаву».
принимал участие в операции. Друзья россиянина в свою очередь рассказали, что как только сами оказались на катере, начали искать товарища, подключили ближайшие лодки и о случившемся тут же сообщили и на берег. И полиция, и консульство отозвались моментально. В итоге Сомова искали даже военные и добровольцы.
Позже, уже потеряв товарищей из виду, Сомов почти перестал надеяться, что его найдут, но тем не менее старался не опускать руки и даже сам доплыл до рыбацкого катера, который увидел только под утро.
Дмитрий Сомов, турист: «Благодаря надежде я здесь. Карабкался, стремился. Понимал все, раза два-три руки опускались, я уже попрощался, тонуть уже собирался. Хорошо еще, что я взял буй у друга Сергея. Этот буй меня спас, я долго находился на плаву».
принимал участие в операции. Друзья россиянина в свою очередь рассказали, что как только сами оказались на катере, начали искать товарища, подключили ближайшие лодки и о случившемся тут же сообщили и на берег. И полиция, и консульство отозвались моментально. В итоге Сомова искали даже военные и добровольцы.
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