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  • 03.03, 18:54

Плававший сутки в открытом море турист Дмитрий Сомов рассказал о пережитом

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Плававший сутки в открытом море турист Дмитрий Сомов рассказал о пережитом

Плававший сутки в открытом море турист Дмитрий Сомов рассказал о пережитом

Плававший сутки в открытом море турист Дмитрий Сомов рассказал о пережитом

Спасенный у берегов Пхукета россиянин Дмитрий Сомов отмечает свой второй день рождения.

Россиянин Дмитрий Сомов, сутки плававший на спасательном буе в открытом море у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщил РИА Новости, что сегодня будет отмечать свой второй день рождения.

Дмитрий Сомов: «Повезло маленько. Это, конечно, чистая удача, что мне удалось спастись. Говорят, единицы в такой ситуации выживают, так что, сегодня — мой второй день рождения, 3 марта 2017 года».

Сомов рассказал, что сложнее всего было пережить ночь, когда кругом только вода. Мужчина мысленно прощался с родными и заботился о том, чтобы спасатели быстрее обнаружили его тело.

Дмитрий Сомов: «Главное, конечно, было не запаниковать, особенно ночью. Кругом — совершенно пустое море, корабли никакие уже не ходили, темно, волны довольно высокие. В какой-то момент я решил, что все, не выживу. Попрощался мысленно со всеми, вспомнил многое. Больше того вспомнил, что плохого сделал в жизни. Вот, думаю, прожил-то всего 50 лет, считай. Пристегнулся к бую — я его сначала отстегнул, трос мне мешал немного, и просто за него руками держался, но тут подумал: если утону, не найдут, а буй всегда на воде держаться будет, так и меня найдут».

Утром Дмитрий увидел вдалеке рыболовное судно. Ему пришлось плыть до него около трех часов.

Дмитрий Сомов: «Я к нему почти три часа плыл, ноги в ластах — все в мозолях. Ну а на судне, видимо, уже знали про меня. Увидели, помогли забраться на борт, чаем напоили. Спасибо этим людям, спасибо всем, кто меня искал!»

Накануне четверо россиян отправились заниматься сноркелингом в район острова Рача Ной на Пхукете. Во время купания с масками туристов унесло течением в открытое море.

Дмитрий Сомов: «Течение было, по ощущениям, километров 80 в час, несло нас очень быстро. Мы сначала видели друг друга, пытались выплыть к острову, который был неподалеку, но у нас это никак не получалось. Потом потеряли друг друга и в какой-то момент я понял, что остался один».

Через несколько часов спасатели обнаружили троих россиян. Дмитрия Сомова же искали силами морской полиции и военных всю ночь. В итоге рыбаки сообщили по радио, что турист у них на борту. Невероятная история россиянина сегодня облетела весь мир. Сомов стал героем для жителей Таиланда, они встречали его восхищенными взглядами и улыбками.

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