Сутки цеплявшийся за буй россиянин Сомов стал для тайцев героем

Почти сутки российский турист провел в открытом море и остался жив. Эта невероятная история, произошедшая у берегов Пхукета, сегодня облетела весь мир. Четверо россиян отправились нырять с маской, от лодки их унесло сильное подводное течение. Троих нашли сразу, а их товарища Дмитрия Сомова отыскали только на следующее утро.
Россиянин сумел зацепиться за буй. Когда Сомова достали из воды, он бодро поднялся на борт спасательного судна. Глядя на мужчину, трудно даже представить, что он сутки провел в открытом море без еды, пресной воды и надежды на спасение. Сомов стал героем для жителей Таиланда, они встречали его восхищенными взглядами и улыбками.
История, достойная голливудского сценария, произошла, в теплых водах океана. Как рассказали друзья россиянина местным репортерам, они вместе с Дмитрием Сомовым накануне утром отправились в район Рача Ной, что недалеко от Пхукета, заниматься снорклингом, проще говоря, плавать с маской и ластами. Мужчины оказались в зоне мощного подводного течения, которое разделило их. Троим удалось подплыть к берегу и криками привлечь внимание местных рыбаков. Оказавшись на суше, туристы обратились в морскую полицию.
На поиски Дмитрия Сомова вышли все сотрудники, военные моряки и добровольцы из числа местных жителей. Операция велась до темноты. Ближе к ночи появилось сомнение, может ли человек выжить в течение столь длительного времени в открытом море, имея при себе лишь маску и ласты. Утром спасатели нашли Дмитрия. Оказалось, ему удалось зацепиться за плавающий буй, установленный в месте для дайвинга. Туриста достали из воды и отвезли в больницу.
История, достойная голливудского сценария, произошла, в теплых водах океана. Как рассказали друзья россиянина местным репортерам, они вместе с Дмитрием Сомовым накануне утром отправились в район Рача Ной, что недалеко от Пхукета, заниматься снорклингом, проще говоря, плавать с маской и ластами. Мужчины оказались в зоне мощного подводного течения, которое разделило их. Троим удалось подплыть к берегу и криками привлечь внимание местных рыбаков. Оказавшись на суше, туристы обратились в морскую полицию.
На поиски Дмитрия Сомова вышли все сотрудники, военные моряки и добровольцы из числа местных жителей. Операция велась до темноты. Ближе к ночи появилось сомнение, может ли человек выжить в течение столь длительного времени в открытом море, имея при себе лишь маску и ласты. Утром спасатели нашли Дмитрия. Оказалось, ему удалось зацепиться за плавающий буй, установленный в месте для дайвинга. Туриста достали из воды и отвезли в больницу.
Комментарии