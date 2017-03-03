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  • 03.03, 08:17

В обнимку с буем: в Таиланде россиянин сутки провел в открытом море и выжил

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В обнимку с буем: в Таиланде россиянин сутки провел в открытом море и выжил

В обнимку с буем: в Таиланде россиянин сутки провел в открытом море и выжил

В обнимку с буем: в Таиланде россиянин сутки провел в открытом море и выжил
  • Фото: ik.queShinji19 /facebook.com

    • Российский турист, пропавший в четверг во время занятий снорклингом в районе острова Пхукет, в пятницу был найден живым в открытом море.

    49-летний Дмитрий Сомов в четверг утром отправился с тремя друзьями в район острова Рача Ной недалеко от Пхукета. Когда друзья занимались снорклингом, их подхватило и разделило мощное подводное течение. Троим россиянам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на берег. Сомова не нашли, а его товарищи обратились в посольство РФ и полицию, сообщает РИА Новости.

    Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке: «Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал: нет, он живой!».

    Как оказалось, россиянин держался за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы. Сейчас Сомов держит путь на Пхукет, где его ждет супруга.

    Невероятно чудесная новость!
    Русский турист Дмитрий Сомов, который отправился с друзьями к острову Рача для снокерлинга …

    Опубликовано Игорем Протасовым 2 марта 2017 г.

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