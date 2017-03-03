В обнимку с буем: в Таиланде россиянин сутки провел в открытом море и выжил

Российский турист, пропавший в четверг во время занятий снорклингом в районе острова Пхукет, в пятницу был найден живым в открытом море.
49-летний Дмитрий Сомов в четверг утром отправился с тремя друзьями в район острова Рача Ной недалеко от Пхукета. Когда друзья занимались снорклингом, их подхватило и разделило мощное подводное течение. Троим россиянам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на берег. Сомова не нашли, а его товарищи обратились в посольство РФ и полицию, сообщает РИА Новости.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке: «Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал: нет, он живой!».
Как оказалось, россиянин держался за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы. Сейчас Сомов держит путь на Пхукет, где его ждет супруга.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке: «Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал: нет, он живой!».
Как оказалось, россиянин держался за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы. Сейчас Сомов держит путь на Пхукет, где его ждет супруга.
Невероятно чудесная новость!Опубликовано Игорем Протасовым 2 марта 2017 г.
Русский турист Дмитрий Сомов, который отправился с друзьями к острову Рача для снокерлинга …
Комментарии