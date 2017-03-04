СМИ: актриса Натали Портман родила дочку

Звезда Голливуда Натали Портман во второй раз стала матерью.
Как пишет журнал People со ссылкой на представителей американской актрисы,
Натали Портман родила девочку, которую назвали Амалия.
У актрисы и ее мужа Бенжамена Мильпье уже есть один ребенок — сын по имени Алеф, родившийся в 2011 году.
СМИ утверждают, что девочка появилась на свет 22 февраля. Во всяком случае, на церемонии вручения наград американской киноакадемии, которая состоялась неделю назад, номинированная на «Оскар» как исполнительница главной роли в фильме «Джеки» (Jackie) Портман не присутствовала, сославшись на беременность. О том, что она только что родила ребенка, тогда еще не сообщалось.
А «Оскар» за главную женскую роль получила Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», La La Land).
Натали Портман родила девочку, которую назвали Амалия.
У актрисы и ее мужа Бенжамена Мильпье уже есть один ребенок — сын по имени Алеф, родившийся в 2011 году.
СМИ утверждают, что девочка появилась на свет 22 февраля. Во всяком случае, на церемонии вручения наград американской киноакадемии, которая состоялась неделю назад, номинированная на «Оскар» как исполнительница главной роли в фильме «Джеки» (Jackie) Портман не присутствовала, сославшись на беременность. О том, что она только что родила ребенка, тогда еще не сообщалось.
А «Оскар» за главную женскую роль получила Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», La La Land).
Комментарии