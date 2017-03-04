Запах боли
Запах боли 18+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 04:00

СМИ: актриса Натали Портман родила дочку

комментировать
  • Фото Reuters © 2017, Alessandro Bianchi
СМИ: актриса Натали Портман родила дочку

СМИ: актриса Натали Портман родила дочку

СМИ: актриса Натали Портман родила дочку
  • Фото Reuters © 2017, Alessandro Bianchi

    • Звезда Голливуда Натали Портман во второй раз стала матерью.

    Как пишет журнал People со ссылкой на представителей американской актрисы,
    Натали Портман родила девочку, которую назвали Амалия.

    У актрисы и ее мужа Бенжамена Мильпье уже есть один ребенок — сын по имени Алеф, родившийся в 2011 году.

    СМИ утверждают, что девочка появилась на свет 22 февраля. Во всяком случае, на церемонии вручения наград американской киноакадемии, которая состоялась неделю назад, номинированная на «Оскар» как исполнительница главной роли в фильме «Джеки» (Jackie) Портман не присутствовала, сославшись на беременность. О том, что она только что родила ребенка, тогда еще не сообщалось.

    А «Оскар» за главную женскую роль получила Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», La La Land).

    Новости по теме

    Оскар-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru