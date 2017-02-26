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  • 26.02, 03:57

Натали Портман пропустит церемонию вручения премии «Оскар» из-за беременности

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Натали Портман пропустит церемонию вручения премии «Оскар» из-за беременности

Натали Портман пропустит церемонию вручения премии «Оскар» <nobr>из-за</nobr> беременности

Номинированная в третий раз на «Оскар» за исполнение главной роли Натали Портман не сможет присутствовать на церемонии вручения наград.

О том, что Натали Портман пропустит церемонию вручения наград премии «Оскар» номинантка рассказала в интервью журналу Variety. Актриса объяснила, что не сможет присутствовать на мероприятии из-за своей беременности.

Портман претендует на премию «Оскар» за исполнение главной женской роли в картине «Джеки» (Jackie), где она сыграла Жаклин Кеннеди.

В категории «Лучшая актриса» также номинированы Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг») и Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»).

Напомним, церемония вручения наград американской киноакадемии состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером.

Ранее стало известно, что церемонию также пропустит иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» претендует на награду как лучший иностранный фильм. Режиссер и исполнители главных ролей заявили, что бойкотируют церемонию в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа.

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