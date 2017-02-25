Выходцы из Ирана заменят на «Оскаре» протестующего против Трампа режиссера

Американские ученые иранского происхождения представят на церемонии вручения премии «Оскар» иранского режиссера Асгара Фархади, чей фильм «Коммивояжер» претендует на награду в номинации «лучший иностранный фильм».
Если «Коммивояжер» одержит победу, получать статуэтку будут Ануше Ансари, первая из иранцев побывавшая в космосе и ставшая первой космической туристкой, и директор программы по изучению Солнечной системы в NASA Фируз Надери, сообщает РИА Новости.
Ранее Асгар Фархади и актриса Таране Алидусти объявили, что не приедут на церемонию в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа, временно запретившего въезд в Америку гражданам семи странам, в том числе Ирана. Указ вскоре после подписания был заблокирован судом, однако режиссер и члены съемочной группы свое решение оставили в силе. Кроме того, Фархади обещал в случае победы не давать никаких интервью.
«Коммивояжер» номинирован в категории «лучший фильм на иностранном языке» и считается одним из фаворитов в своей номинации. У Фархади уже есть «Оскар», он получил его в 2012 году за «Развод Надера и Симин».
Ранее Асгар Фархади и актриса Таране Алидусти объявили, что не приедут на церемонию в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа, временно запретившего въезд в Америку гражданам семи странам, в том числе Ирана. Указ вскоре после подписания был заблокирован судом, однако режиссер и члены съемочной группы свое решение оставили в силе. Кроме того, Фархади обещал в случае победы не давать никаких интервью.
«Коммивояжер» номинирован в категории «лучший фильм на иностранном языке» и считается одним из фаворитов в своей номинации. У Фархади уже есть «Оскар», он получил его в 2012 году за «Развод Надера и Симин».
Комментарии