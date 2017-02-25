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  • 25.02, 02:10

Выходцы из Ирана заменят на «Оскаре» протестующего против Трампа режиссера

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Выходцы из Ирана заменят на «Оскаре» протестующего против Трампа режиссера

Выходцы из Ирана заменят на «Оскаре» протестующего против Трампа режиссера

Американские ученые иранского происхождения представят на церемонии вручения премии «Оскар» иранского режиссера Асгара Фархади, чей фильм «Коммивояжер» претендует на награду в номинации «лучший иностранный фильм».

Если «Коммивояжер» одержит победу, получать статуэтку будут Ануше Ансари, первая из иранцев побывавшая в космосе и ставшая первой космической туристкой, и директор программы по изучению Солнечной системы в NASA Фируз Надери, сообщает РИА Новости.

Ранее Асгар Фархади и актриса Таране Алидусти объявили, что не приедут на церемонию в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа, временно запретившего въезд в Америку гражданам семи странам, в том числе Ирана. Указ вскоре после подписания был заблокирован судом, однако режиссер и члены съемочной группы свое решение оставили в силе. Кроме того, Фархади обещал в случае победы не давать никаких интервью.

«Коммивояжер» номинирован в категории «лучший фильм на иностранном языке» и считается одним из фаворитов в своей номинации. У Фархади уже есть «Оскар», он получил его в 2012 году за «Развод Надера и Симин».

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