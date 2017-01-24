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  • 24.01, 17:49

Объявлены номинанты на «Оскар»

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Объявлены номинанты на «Оскар»

Объявлены номинанты на «Оскар»

Церемония объявления номинантов на самую престижную в мире кинопремию «Оскар» состоялась сегодня в театре Самуэля Голдуина в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз.

Американская академия киноискусств вопреки традиции впервые называет имена претендентов на награды не на пресс-конференции, а в ходе трансляции по своим ресурсам: Oscar.com, Oscars.org, спутниковой связи, а также по местному телевидению, отмечает ТАСС.

Как уже объявила Американская академия киноискусств, за премию в номинации «Лучший актер» поборются Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»).

В категории «Лучшая актриса» номинированы Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и Натали Портман («Джеки»).

На соискание кинопремии в номинации «Лучший фильм» в этом году выдвинуты девять картин: «Прибытие» Дени Вильнёва, «Ограды» Дензела Вашингтона, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи, «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли австралийская картина «Танна», датская «Моя земля», немецкая «Тони Эрдманн», иранская «Коммивояжер» и шведская «Вторая жизнь Уве». Картина «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского не вошла в номинации, которые огласила сегодня Американская академия киноискусств.

Напомним, 89-я по счету церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Церемонию посмотрят зрители свыше 225 стран, включая Россию.

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