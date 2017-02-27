Работа над ошибками: «Оскар» за лучший фильм года получил «Лунный свет»

На церемонии награждения в
Лос-Анджелесе назвали лучший фильм года, хоть и не с первого раза: организаторы допустили досадную ошибку.
Лучшим фильмом года в американские киноакадемики признали «Лунный свет» (Moonlight). Особый драматизм ситуации придала организационная ошибка.
Сначала было объявлено, что победил мюзикл «Ла-Ла Ленд» (La La Land), фаворит, номинировавшийся на «Оскар» сразу в 14 категориях. Но тут же организаторам церемонии пришлось приносить свои извинения за допущенную ошибку. При этом на сцене уже находилась съемочная группа фильма «Ла-Ла Ленд» и режиссер Дэмьен Шазелл даже начал произносить благодарственную речь. Ведущий церемонии комик Джимми Киммел взял на себя вину за произошедшую неприятность, которую зрители поначалу расценили как очередную шутку.
Лучшей актрисой признали Эмму Стоун, сыгравшую Мию в фильме «Ла-ла ленд», а «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).
фильмом на иностранном языке признали «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади, который бойкотировал церемонию в знак протеста против иммиграционного указа Трампа. «Отряд самоубийц» (Suicide Squad) завоевал награду за лучший грим. В номинации «Лучшие костюмы» победила лента «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them).
«Зверополис» (Zootopia) получил премию как лучший анимационный фильм года. Награду за лучшие спецэффекты получила «Книга джунглей» (The Jungle Book). В номинации «Лучший киномонтаж» награду завоевал Джон Гилберт за «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge).
Сначала было объявлено, что победил мюзикл «Ла-Ла Ленд» (La La Land), фаворит, номинировавшийся на «Оскар» сразу в 14 категориях. Но тут же организаторам церемонии пришлось приносить свои извинения за допущенную ошибку. При этом на сцене уже находилась съемочная группа фильма «Ла-Ла Ленд» и режиссер Дэмьен Шазелл даже начал произносить благодарственную речь. Ведущий церемонии комик Джимми Киммел взял на себя вину за произошедшую неприятность, которую зрители поначалу расценили как очередную шутку.
Лучшей актрисой признали Эмму Стоун, сыгравшую Мию в фильме «Ла-ла ленд», а «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).
фильмом на иностранном языке признали «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади, который бойкотировал церемонию в знак протеста против иммиграционного указа Трампа. «Отряд самоубийц» (Suicide Squad) завоевал награду за лучший грим. В номинации «Лучшие костюмы» победила лента «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them).
«Зверополис» (Zootopia) получил премию как лучший анимационный фильм года. Награду за лучшие спецэффекты получила «Книга джунглей» (The Jungle Book). В номинации «Лучший киномонтаж» награду завоевал Джон Гилберт за «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge).
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