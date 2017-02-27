«Оскар» за лучший иностранный фильм получил иранский режиссер, бойкотировавший церемонию

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Лос-Анджелесе вручают награды американской киноакадемии. Лучшим фильмом на иностранном языке признан иранский фильм «Коммивояжер».
Американские киноакадемики назвали лучшим фильмом на иностранном языке «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади, который ранее заявил, что бойкотирует церемонию вручения наград в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа. Фархади также заявил заранее, что не будет давать интервью в случае своей победы.
Режиссера и его команду, работавшую над фильмом, в Лос-Анджелесе представила американка иранского происхождения Ануше Ансари, первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.
До этого уже стали известны победители и в некоторых других номинациях. Так фильм «Отряд самоубийц» (Suicide Squad) завоевал награду за лучший грим и прически, в категории «Лучшие костюмы» победила лента «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them), продолжающая цикл фильмов по романам Джоан Роулинг о мире Гарри Поттера.
Виола Дэвис, сыгравшая в фильме режиссера Дензела Вашингтона «Ограды» (Fences), получила награду за лучшую женскую роль второго плана. А Махершала Али завоевал премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет» (Moonlight).
Лучшим анимационным фильмом признали «Зверополис» (Zootopia). С ним соревновались «Моана» (Moana) о приключениях первой полинезийской диснеевской принцессы, «Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings), «Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini), «Зверопой» (Sing) и «Красная черепаха» (The Red Turtle).
Награду за «Лучшие визуальные эффекты» получила «Книга джунглей» (The Jungle Book) Джона Фавро. В номинации «Лучший киномонтаж» награду завоевал Джон Гилберт за работу над фильмом «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge). А лучшей документальной лентой признали «О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America), рассказывающую историю звезды американского футбола. Премию за короткий метр в документальном кино присудили британскому фильму «Белые шлемы» (The White Helmets) Орландо фон Айнсиделя.
А вот мюзиклу «Ла-Ла Ленд» (La La Land) Тима Кросса, номинированному сразу в 14 категориях, так и не удалось побить «рекорд 11 статуэток». До сих пор 11 «Оскаров» сумели завоевать лишь три фильма: Бен-Гур (1959), Титаник (1997) и Властелин колец: Возвращение короля (2003).
Режиссера и его команду, работавшую над фильмом, в Лос-Анджелесе представила американка иранского происхождения Ануше Ансари, первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.
До этого уже стали известны победители и в некоторых других номинациях. Так фильм «Отряд самоубийц» (Suicide Squad) завоевал награду за лучший грим и прически, в категории «Лучшие костюмы» победила лента «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them), продолжающая цикл фильмов по романам Джоан Роулинг о мире Гарри Поттера.
Виола Дэвис, сыгравшая в фильме режиссера Дензела Вашингтона «Ограды» (Fences), получила награду за лучшую женскую роль второго плана. А Махершала Али завоевал премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет» (Moonlight).
Лучшим анимационным фильмом признали «Зверополис» (Zootopia). С ним соревновались «Моана» (Moana) о приключениях первой полинезийской диснеевской принцессы, «Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings), «Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini), «Зверопой» (Sing) и «Красная черепаха» (The Red Turtle).
Награду за «Лучшие визуальные эффекты» получила «Книга джунглей» (The Jungle Book) Джона Фавро. В номинации «Лучший киномонтаж» награду завоевал Джон Гилберт за работу над фильмом «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge). А лучшей документальной лентой признали «О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America), рассказывающую историю звезды американского футбола. Премию за короткий метр в документальном кино присудили британскому фильму «Белые шлемы» (The White Helmets) Орландо фон Айнсиделя.
А вот мюзиклу «Ла-Ла Ленд» (La La Land) Тима Кросса, номинированному сразу в 14 категориях, так и не удалось побить «рекорд 11 статуэток». До сих пор 11 «Оскаров» сумели завоевать лишь три фильма: Бен-Гур (1959), Титаник (1997) и Властелин колец: Возвращение короля (2003).
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