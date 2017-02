«Оскар» за лучший иностранный фильм получил иранский режиссер, бойкотировавший церемонию

Американские киноакадемики назвали лучшим фильмом на иностранном языке «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади, который ранее заявил, что бойкотирует церемонию вручения наград в знак протеста против иммиграционного указа Дональда Трампа . Фархади также заявил заранее, что не будет давать интервью в случае своей победы.Режиссера и его команду, работавшую над фильмом, в Лос-Анджелесе представила американка иранского происхождения Ануше Ансари , первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.До этого уже стали известны победители и в некоторых других номинациях. Так фильм «Отряд самоубийц» (Suicide Squad) завоевал награду за лучший грим и прически, в категории «Лучшие костюмы» победила лента «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them), продолжающая цикл фильмов по романам Джоан Роулинг о мире Гарри Поттера.Виола Дэвис, сыгравшая в фильме режиссера Дензела Вашингтона «Ограды» (Fences), получила награду за лучшую женскую роль второго плана. А Махершала Али завоевал премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет» (Moonlight).Лучшим анимационным фильмом признали «Зверополис» (Zootopia). С ним соревновались «Моана» (Moana) о приключениях первой полинезийской диснеевской принцессы, «Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings), «Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini), «Зверопой» (Sing) и «Красная черепаха» (The Red Turtle).Награду за «Лучшие визуальные эффекты» получила «Книга джунглей» (The Jungle Book) Джона Фавро. В номинации «Лучший киномонтаж» награду завоевал Джон Гилберт за работу над фильмом «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge). А лучшей документальной лентой признали «О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America), рассказывающую историю звезды американского футбола. Премию за короткий метр в документальном кино присудили британскому фильму «Белые шлемы» (The White Helmets) Орландо фон Айнсиделя.А вот мюзиклу «Ла-Ла Ленд» (La La Land) Тима Кросса, номинированному сразу в 14 категориях, так и не удалось побить «рекорд 11 статуэток». До сих пор 11 «Оскаров» сумели завоевать лишь три фильма: Бен-Гур (1959), Титаник (1997) и Властелин колец: Возвращение короля (2003).

