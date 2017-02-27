Скандальный «Оскар»: мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил 6 наград

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Лос-Анджелесе завершилось вручение премии «Оскар». Триумфатором 89-й церемонии, как и ожидалось, стал мюзикл «Ла-Ла Ленд». Фильм взял 6 наград, в том числе за лучшую режиссуру и женскую роль. Не обошлось и без скандала. «Ла-Ла Ленд» объявили лучшим фильмом и даже вручили команде статуэтку, но, как оказалось, по ошибке.
Вряд ли у кого-то были сомнения, что нынешняя церемония «Оскар», учитывая всю нелюбовь Голливуда к Дональду Трампу, обойдется без политики. Так и вышло. Уже на красном ковре многие кинозвезды дали понять, что на «Оскар» они пришли не только ради кино, прикрепив к нарядам синие банты Американского союза за гражданские права, выступающего против принятого Трампом нового закона об иммиграции.
Из-за этого закона церемонию бойкотировал иранский режиссер Асгар Фархади, победивший в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» с лентой «Продавец». Обращение Фархади со сцены пришлось зачитывать по бумажке.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, хватало и других уколов в адрес президента США. Например, Мерил Стрип, которую Трамп в одном из своих твитов назвал «переоцененной актрисой» только за то, что она раскритиковала политику Белого дома, удостоилась овации зала, когда ведущий церемонии Джимми Киммел пошутил, насколько она невзрачная артистка.
Джимми Киммел, ведущий церемонии вручения премии «Оскар»: «Это ее 20-я номинация на „Оскар“. Давайте, пожалуйста, все поаплодируем слишком переоцененной Мерил Стрип. Кстати, это отличное платье. От Иванки?»
победила совершенно другая лента — «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.
Актер Уоррен Битти, вручавший награды, объяснил, что ему попросту выдали не тот конверт, по ошибке дали листок с именем Эммы Стоун, победившей в номинации «Лучшая актриса года» как раз за роль в «Ла-Ла Ленд».
Барри Дженкинс, режиссер: «Даже в мечтах я о таком не мог подумать. Но к черту мечты, потому что это правда. О, господи!»
За всю историю церемонии такого еще не случалось, в Интернете острословы тут же отметили, что произошедшее очень напоминает итог недавних президентских выборов в Америке. Впрочем, «Лунный свет» не был темной лошадкой, картина номинировалась на 8 «Оскаров» и получила 3, а «Ла-Ла-Ленд» претендовал на 14 наград. Столько за всю историю церемонии было лишь у «Титаника» и фильма «Все о Еве». В итоге музыкальная история любви выиграла 6 золотых статуэток. Дэмьен Шазелл получил приз за лучшую режиссуру. Кроме того, «Ла-Ла Ленд» стал победителем народного голосования «Оскара» за звание «Лучшей картины года». Приз хоть и утешительный, но не менее приятный.
Несмотря на всю политизированность нынешней церемонии, одним из ее главных триумфаторов стал фильм, совершенно далекий от морализаторства и политического подтекста. Это оставляет надежду, что в кино важнейшим все-таки остается кино.
Из-за этого закона церемонию бойкотировал иранский режиссер Асгар Фархади, победивший в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» с лентой «Продавец». Обращение Фархади со сцены пришлось зачитывать по бумажке.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, хватало и других уколов в адрес президента США. Например, Мерил Стрип, которую Трамп в одном из своих твитов назвал «переоцененной актрисой» только за то, что она раскритиковала политику Белого дома, удостоилась овации зала, когда ведущий церемонии Джимми Киммел пошутил, насколько она невзрачная артистка.
Джимми Киммел, ведущий церемонии вручения премии «Оскар»: «Это ее 20-я номинация на „Оскар“. Давайте, пожалуйста, все поаплодируем слишком переоцененной Мерил Стрип. Кстати, это отличное платье. От Иванки?»
победила совершенно другая лента — «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.
Актер Уоррен Битти, вручавший награды, объяснил, что ему попросту выдали не тот конверт, по ошибке дали листок с именем Эммы Стоун, победившей в номинации «Лучшая актриса года» как раз за роль в «Ла-Ла Ленд».
Барри Дженкинс, режиссер: «Даже в мечтах я о таком не мог подумать. Но к черту мечты, потому что это правда. О, господи!»
За всю историю церемонии такого еще не случалось, в Интернете острословы тут же отметили, что произошедшее очень напоминает итог недавних президентских выборов в Америке. Впрочем, «Лунный свет» не был темной лошадкой, картина номинировалась на 8 «Оскаров» и получила 3, а «Ла-Ла-Ленд» претендовал на 14 наград. Столько за всю историю церемонии было лишь у «Титаника» и фильма «Все о Еве». В итоге музыкальная история любви выиграла 6 золотых статуэток. Дэмьен Шазелл получил приз за лучшую режиссуру. Кроме того, «Ла-Ла Ленд» стал победителем народного голосования «Оскара» за звание «Лучшей картины года». Приз хоть и утешительный, но не менее приятный.
Несмотря на всю политизированность нынешней церемонии, одним из ее главных триумфаторов стал фильм, совершенно далекий от морализаторства и политического подтекста. Это оставляет надежду, что в кино важнейшим все-таки остается кино.
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