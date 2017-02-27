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  • 27.02, 08:45

«Ты не спишь?»: ведущий «Оскара» написал Трампу в Twitter во время церемонии

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  • Фото: @ABC/ twitter.com
«Ты не спишь?»: ведущий «Оскара» написал Трампу в Twitter во время церемонии

«Ты не спишь?»: ведущий «Оскара» написал Трампу в Twitter во время церемонии

«Ты не спишь?»: ведущий «Оскара» написал Трампу в Twitter во время церемонии
  • Фото: @ABC/ twitter.com

    • Во время вручения премии «Оскар» ведущий церемонии Джимми Киммел написал в Twitter сообщение президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома не пришел на это мероприятии и поэтому стал главным объектом шуток.

    Комик Джимми Киммел, держа в руках смартфон, признался, что волнуется за президента США.

    Джимми Киммел, ведущий церемонии вручения премии «Оскар»: «Церемония продолжается больше двух часов, а Дональд Трамп еще не написал о нас… Я волнуюсь».

    Камеры вывели изображение, появившееся на экране смартфона Киммела, на большой экран, после чего комик написал Дональду Трампу: ты не спишь? Его послание уже набрало почти 360 тысяч лайков и 211 тысяч ретвитов. Сам Киммел обещал следить за реакцией президента.

    Дональд Трамп часто делает заявления в Twitter, много пишет в своем микроблоге по самым различным поводам, причем часто это делает в очень неурочное время.

    Комик Киммел во время вручения «Оскара» много шутил про президента США. Когда ведущий провожал завоевавшего «Оскар» шведского оператора Линуса Сандгрена, он не упустил шанс выразить ему соболезнования по поводу «случившегося в Швеции». На прошлой неделе Дональд Трамп неправильно понял сюжет одного из телеканалов и сообщил о теракте в Швеции, которого не было.

    Кроме того, Киммел припомнил слова Трампа о том, что заслуги актрисы Мерил Стрип «переоценены». Так президент США отреагировал на обвинительную речь артистки в его адрес, которую она произнесла на церемонии «Золотого глобуса». Весь вечер Киммел называл Стрип не иначе как «переоцененная».

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