Суд арестовал бывшего главу правления «Татфондбанка» Роберта Мусина

В Татарстане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, ущерб от действий которого следователи оценивают суммой, превышающей 3 млрд рублей.
Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по подозрению в мошенничестве.
Из постановления суда: «Учитывая обстоятельства дела, суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года».
В ходе заседания Роберт Мусин свою вину не признал и добавил, что возражает против ареста, поскольку не совершал попыток скрыться, цитирует ТАСС
Ранее прокурор заявил, что ущерб от действий бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина превысил 3 млрд рублей.
В пятницу стало известно, что председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» предоставили в Центробанк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций «Татфондбанка».
отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 Российских банков. ЦБ объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал. По словам запреда ЦБ Ольги Поляковой, «дыра» в капитале «Татфондбанка» составила 97 млрд рублей, а санация финансового учреждения обошлась бы в 220–230 млрд рублей.
Из постановления суда: «Учитывая обстоятельства дела, суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года».
В ходе заседания Роберт Мусин свою вину не признал и добавил, что возражает против ареста, поскольку не совершал попыток скрыться, цитирует ТАСС
Ранее прокурор заявил, что ущерб от действий бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина превысил 3 млрд рублей.
В пятницу стало известно, что председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» предоставили в Центробанк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций «Татфондбанка».
отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 Российских банков. ЦБ объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал. По словам запреда ЦБ Ольги Поляковой, «дыра» в капитале «Татфондбанка» составила 97 млрд рублей, а санация финансового учреждения обошлась бы в 220–230 млрд рублей.
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