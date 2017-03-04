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  • 04.03, 00:58

Суд арестовал бывшего главу правления «Татфондбанка» Роберта Мусина

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Суд арестовал бывшего главу правления «Татфондбанка» Роберта Мусина

Суд арестовал бывшего главу правления «Татфондбанка» Роберта Мусина

Суд арестовал бывшего главу правления «Татфондбанка» Роберта Мусина
  • Фото: gossov.tatarstan.ru

    • В Татарстане суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, ущерб от действий которого следователи оценивают суммой, превышающей 3 млрд рублей.

    Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по подозрению в мошенничестве.

    Из постановления суда: «Учитывая обстоятельства дела, суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года».

    В ходе заседания Роберт Мусин свою вину не признал и добавил, что возражает против ареста, поскольку не совершал попыток скрыться, цитирует ТАСС

    Ранее прокурор заявил, что ущерб от действий бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина превысил 3 млрд рублей.

    В пятницу стало известно, что председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» предоставили в Центробанк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций «Татфондбанка».

    Напомним, в пятницу Центробанк отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 Российских банков. ЦБ объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал. По словам запреда ЦБ Ольги Поляковой, «дыра» в капитале «Татфондбанка» составила 97 млрд рублей, а санация финансового учреждения обошлась бы в 220–230 млрд рублей.

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