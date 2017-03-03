На председателя «Татфондбанка» завели уголовное дело о мошенничестве

Председатель правления казанского «Татфондбанка» Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом сообщает управление Следственного комитета по Татарстану.
СУ СК по Республике Татарстан: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО „Татфондбанк“, депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)».
отозвал лицензию сразу у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 по всей стране. Центробанк объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал.
О проблемах банка известно с декабря. Сообщалось, что ЦБ ведет переговоры с правительством Татарстана, главным акционером «Татфондбанка». Но об условиях спасения договориться не смогли. Тогда же Центробанк ввел в банке мораторий на удовлетворение требований кредиторов — это страховой случай, поэтому начались выплаты вкладчикам. Но вернуть деньги смогли не все. Выяснилось, что вкладчиками банка они просто не являются, потому что их депозиты перевели в управление дочерней инвесткомпании и вклады в итоге не застрахованы. Сейчас возбуждено уголовное дело. Ещё больше проблем — у малого и среднего бизнеса республики. В «Татфонде» держали деньги 35 тысяч юридических лиц. В правительстве республики заявили, что виновных в кризисе надо найти.
СУ СК по Республике Татарстан: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ПАО „Татфондбанк“, депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)».
отозвал лицензию сразу у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 по всей стране. Центробанк объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал.
О проблемах банка известно с декабря. Сообщалось, что ЦБ ведет переговоры с правительством Татарстана, главным акционером «Татфондбанка». Но об условиях спасения договориться не смогли. Тогда же Центробанк ввел в банке мораторий на удовлетворение требований кредиторов — это страховой случай, поэтому начались выплаты вкладчикам. Но вернуть деньги смогли не все. Выяснилось, что вкладчиками банка они просто не являются, потому что их депозиты перевели в управление дочерней инвесткомпании и вклады в итоге не застрахованы. Сейчас возбуждено уголовное дело. Ещё больше проблем — у малого и среднего бизнеса республики. В «Татфонде» держали деньги 35 тысяч юридических лиц. В правительстве республики заявили, что виновных в кризисе надо найти.
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