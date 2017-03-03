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  • 03.03, 09:48

ЦБ отобрал лицензии у трех казанских банков

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ЦБ отобрал лицензии у трех казанских банков

ЦБ отобрал лицензии у трех казанских банков

ЦБ отобрал лицензии у трех казанских банков

«Татфондбанк», входивший в топ-50, остался без лицензии в связи с утратой капитала. Разрешений на осуществление банковской деятельности лишились также «Интехбанк», занимавший 130-е место в банковской системе страны, и «Анкорбанк сбережений».

У трех казанских банков ЦБ отозвал лицензию сегодня. Как сообщается на сайте регулятора, при неудовлетворительном качестве активов «Татфондбанк» неадекватно оценивал принятые риски. После надлежащей оценки кредитного риска и объективного отражения стоимости активов в отчетности финансовое учреждение полностью утратило капитал. «Татфондбанк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе России.

Что касается «Интехбанка», то он размещал деньги в активы неудовлетворительного качества и также неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание необходимых резервов привело к полной утрате собственных средств. «Интехбанк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, он на 1 февраля 2017 года по величине активов занимал 138-е место в банковской системе страны.

Низкокачественные активы казанского «Анкорбанка сбережений» и отсутствие адекватных принятым рискам резервов стало основанием для того, чтобы лишить организацию лицензии. Банк оказался неспособен генерировать необходимый денежный поток и не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. «Анкорбанк сбережений» также является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2017 года занимал 227-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России в связи с добровольной ликвидацией сегодня аннулировал лицензию «Межрегионального почтового банка» (город Москва). «Такое решение принято на основании статьи 23 федерального закона „О банках и банковской деятельности“ в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ и направлением в Банк России соответствующего ходатайства», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Судя по представленным в Банк России отчетным данным, финансовая организация располагает достаточным имуществом, чтобы удовлетворить требования кредиторов. В «Межрегиональный почтовый банк» будет назначена ликвидационная комиссия.

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