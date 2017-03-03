Ущерб от действий председателя «Татфондбанка» составил более 3 млрд рублей

Обвинение сообщило суду о размере ущерба, вызванного действиями бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.
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Во время процесса, на котором суд избирает меру пресечения председателю правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, обвинение потребовало заключить его под стражу на время расследования уголовного дела.
Заявление гособвинителя: «Учитывая, что ущерб от действий, в которых подозревается Мусин превышает 3 млрд рублей, поддерживаю сторону следствия о заключении его под стражу».
Ранее в управлении СК РФ по Республике Татарстан сообщили, что Мусин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В Центробанке объяснили, что «дыра» в капитале Татфондбанка составила 97 млрд рублей. Санация финансового учреждения обошлась бы в 220–230 млрд рублей, цитирует ТАСС.
Ольга Полякова, заместитель председателя Банка России «До введения временной администрации в декабре 2016 года размер „дыры“ оценивался в размере 43 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов проводило оценку возможности санации банка, по данным на 1 февраля отрицательный капитал банка увеличился до 96,7 млрд рублей. Средства, которые понадобились бы для санация Татфондбанка — 220–230 млрд рублей — с точки зрения экономической целесообразности несопоставимы с размером обязательств перед вкладчиками в рамках системы страхования вкладов — около 54 млрд рублей, которые практически полностью выплачены».
отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 Российских банков. ЦБ объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал.
Заявление гособвинителя: «Учитывая, что ущерб от действий, в которых подозревается Мусин превышает 3 млрд рублей, поддерживаю сторону следствия о заключении его под стражу».
Ранее в управлении СК РФ по Республике Татарстан сообщили, что Мусин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В Центробанке объяснили, что «дыра» в капитале Татфондбанка составила 97 млрд рублей. Санация финансового учреждения обошлась бы в 220–230 млрд рублей, цитирует ТАСС.
Ольга Полякова, заместитель председателя Банка России «До введения временной администрации в декабре 2016 года размер „дыры“ оценивался в размере 43 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов проводило оценку возможности санации банка, по данным на 1 февраля отрицательный капитал банка увеличился до 96,7 млрд рублей. Средства, которые понадобились бы для санация Татфондбанка — 220–230 млрд рублей — с точки зрения экономической целесообразности несопоставимы с размером обязательств перед вкладчиками в рамках системы страхования вкладов — около 54 млрд рублей, которые практически полностью выплачены».
отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 Российских банков. ЦБ объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал.
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