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  • 03.03, 23:28

Ущерб от действий председателя «Татфондбанка» составил более 3 млрд рублей

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Ущерб от действий председателя «Татфондбанка» составил более 3 млрд рублей

Ущерб от действий председателя «Татфондбанка» составил более 3 млрд рублей

Обвинение сообщило суду о размере ущерба, вызванного действиями бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Во время процесса, на котором суд избирает меру пресечения председателю правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, обвинение потребовало заключить его под стражу на время расследования уголовного дела.

Заявление гособвинителя: «Учитывая, что ущерб от действий, в которых подозревается Мусин превышает 3 млрд рублей, поддерживаю сторону следствия о заключении его под стражу».

Ранее в управлении СК РФ по Республике Татарстан сообщили, что Мусин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В Центробанке объяснили, что «дыра» в капитале Татфондбанка составила 97 млрд рублей. Санация финансового учреждения обошлась бы в 220–230 млрд рублей, цитирует ТАСС.

Ольга Полякова, заместитель председателя Банка России «До введения временной администрации в декабре 2016 года размер „дыры“ оценивался в размере 43 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов проводило оценку возможности санации банка, по данным на 1 февраля отрицательный капитал банка увеличился до 96,7 млрд рублей. Средства, которые понадобились бы для санация Татфондбанка — 220–230 млрд рублей — с точки зрения экономической целесообразности несопоставимы с размером обязательств перед вкладчиками в рамках системы страхования вкладов — около 54 млрд рублей, которые практически полностью выплачены».

Напомним, в пятницу Центробанк отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе и «Татфондбанка», который был вторым по величине в Татарстане и входил в топ-50 Российских банков. ЦБ объясняет решение тем, что банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, и в итоге полностью утратил капитал.

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