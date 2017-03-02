Под завалами тоннеля в Новой Москве не осталось людей

Стали известны причины обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Основная версия — нарушение правил строительства.
В результате ЧП на Калужском шоссе один человек погиб, трое получили травмы. Пострадали рабочие, которые в тот момент находились на объекте. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще несколько человек. Но сотрудники МЧС позже опровергли эту информацию.
Сергей Желтов, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве: «Оперативно прибывшими подразделениями были спасены сразу же три человека. К сожалению, извлечен один погибший. В настоящее время работает группировка в составе 102 единиц личного состава и 30 единиц техники».
По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбудили уголовное дело. На месте происшествия по-прежнему работают следователи и криминалисты.
Погибший и пострадавшие при обрушении конструкций в строящемся тоннеле — россияне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП случилось сегодня на 23-м км Калужского шоссе в районе населенного пункта Сосенское. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров.
Сергей Желтов, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве: «Оперативно прибывшими подразделениями были спасены сразу же три человека. К сожалению, извлечен один погибший. В настоящее время работает группировка в составе 102 единиц личного состава и 30 единиц техники».
По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбудили уголовное дело. На месте происшествия по-прежнему работают следователи и криминалисты.
Погибший и пострадавшие при обрушении конструкций в строящемся тоннеле — россияне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП случилось сегодня на 23-м км Калужского шоссе в районе населенного пункта Сосенское. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров.
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