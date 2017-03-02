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  • 02.03, 14:05
Департамент здравоохранения подтвердил гибель одного человека при обрушении тоннеля в Новой Москве. Москва, мосты, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Департамент здравоохранения подтвердил гибель одного человека при обрушении тоннеля в Новой Москве

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Департамент здравоохранения подтвердил гибель одного человека при обрушении тоннеля в Новой Москве

Департамент здравоохранения подтвердил гибель одного человека при обрушении тоннеля в Новой Москве

Департамент здравоохранения подтвердил гибель одного человека при обрушении тоннеля в Новой Москве
  • Фото: mreporter.ru

    • При обрушении тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве погиб один человек, еще трое пострадали и были госпитализированы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

    Из сообщения пресс-службы: «Один человек погиб, еще трое пострадавших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести».

    Собеседник агентства отметил, что медицинская помощь получившим травмы будет оказана в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что на 23-м км Калужского шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля, в результате которого мог погибнуть рабочий. Площадь обрушения, по разным данным, составляет от 40 до 150 квадратных метров. ЧП привело к серьезному затруднению движения на юге МКАД и Калужском шоссе.

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