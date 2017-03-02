Департамент здравоохранения подтвердил гибель одного человека при обрушении тоннеля в Новой Москве

При обрушении тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве погиб один человек, еще трое пострадали и были госпитализированы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в
пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Из сообщения пресс-службы: «Один человек погиб, еще трое пострадавших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести».
Собеседник агентства отметил, что медицинская помощь получившим травмы будет оказана в полном объеме.
Ранее сообщалось, что на 23-м км Калужского шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля, в результате которого мог погибнуть рабочий. Площадь обрушения, по разным данным, составляет от 40 до 150 квадратных метров. ЧП привело к серьезному затруднению движения на юге МКАД и Калужском шоссе.
Собеседник агентства отметил, что медицинская помощь получившим травмы будет оказана в полном объеме.
Ранее сообщалось, что на 23-м км Калужского шоссе произошло обрушение строящегося тоннеля, в результате которого мог погибнуть рабочий. Площадь обрушения, по разным данным, составляет от 40 до 150 квадратных метров. ЧП привело к серьезному затруднению движения на юге МКАД и Калужском шоссе.
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