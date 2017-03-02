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  • 02.03, 14:05
Спасатели ищут людей под завалами обрушившегося тоннеля в Новой Москве: видео с места. Москва, автомобили, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спасатели ищут людей под завалами обрушившегося тоннеля в Новой Москве: видео с места

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Спасатели ищут людей под завалами обрушившегося тоннеля в Новой Москве: видео с места

Спасатели ищут людей под завалами обрушившегося тоннеля в Новой Москве: видео с места

Спасатели ищут людей под завалами обрушившегося тоннеля в Новой Москве: видео с места

    В результате частичного обрушения строящегося тоннеля погиб один человек. Еще трое пострадали, они были доставлены в медучреждения.

    Причиной обрушения стало нарушение техники безопасности при заливке бетоном, сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    Источник: «При заливке жидкого бетона произошло обрушение опалубки, которая не выдержала тяжести».

    По его словам, в настоящее время устанавливается, сколько людей может находиться под завалами.

    Источник: «Дело в том, что строительство ведут несколько подрядчиков, и пока они информацию по людям, сколько именно человек там работали, уточнить не могут».

    В департаменте здравоохранения подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек. Между тем пострадавших доставили в больницу Троицка и 64-ю городскую больницу Москвы. В пресс-службе генподрядчика строительных работ ГК «Аркс» уточнили, что у одного из пострадавших перелом ноги, у еще двоих — легкие травмы. Работы по бетонированию тоннеля вел подрядчик ООО «Альмакоргруп», передает РИА Новости.

    Напомним, обрушился тоннель, который находится на 23-м километре Калужского шоссе неподалеку от населенного пункта Сосенское. Строительные леса обвалились на площади 40 квадратных метров. На МКАД в результате случившегося образовалась большая пробка. На место прибыли оперативные службы. В МЧС просят автомобилистов выбирать альтернативные пути маршрута.

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