Спасатели ищут людей под завалами обрушившегося тоннеля в Новой Москве: видео с места

В результате частичного обрушения строящегося тоннеля погиб один человек. Еще трое пострадали, они были доставлены в медучреждения.
Причиной обрушения стало нарушение техники безопасности при заливке бетоном, сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Источник: «При заливке жидкого бетона произошло обрушение опалубки, которая не выдержала тяжести».
По его словам, в настоящее время устанавливается, сколько людей может находиться под завалами.
Источник: «Дело в том, что строительство ведут несколько подрядчиков, и пока они информацию по людям, сколько именно человек там работали, уточнить не могут».
В департаменте здравоохранения подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек. Между тем пострадавших доставили в больницу Троицка и 64-ю городскую больницу Москвы. В пресс-службе генподрядчика строительных работ ГК «Аркс» уточнили, что у одного из пострадавших перелом ноги, у еще двоих — легкие травмы. Работы по бетонированию тоннеля вел подрядчик ООО «Альмакоргруп», передает РИА Новости.
Напомним, обрушился тоннель, который находится на 23-м километре Калужского шоссе неподалеку от населенного пункта Сосенское. Строительные леса обвалились на площади 40 квадратных метров. На МКАД в результате случившегося образовалась большая пробка. На место прибыли оперативные службы. В МЧС просят автомобилистов выбирать альтернативные пути маршрута.
Источник: «При заливке жидкого бетона произошло обрушение опалубки, которая не выдержала тяжести».
По его словам, в настоящее время устанавливается, сколько людей может находиться под завалами.
Источник: «Дело в том, что строительство ведут несколько подрядчиков, и пока они информацию по людям, сколько именно человек там работали, уточнить не могут».
В департаменте здравоохранения подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек. Между тем пострадавших доставили в больницу Троицка и 64-ю городскую больницу Москвы. В пресс-службе генподрядчика строительных работ ГК «Аркс» уточнили, что у одного из пострадавших перелом ноги, у еще двоих — легкие травмы. Работы по бетонированию тоннеля вел подрядчик ООО «Альмакоргруп», передает РИА Новости.
Напомним, обрушился тоннель, который находится на 23-м километре Калужского шоссе неподалеку от населенного пункта Сосенское. Строительные леса обвалились на площади 40 квадратных метров. На МКАД в результате случившегося образовалась большая пробка. На место прибыли оперативные службы. В МЧС просят автомобилистов выбирать альтернативные пути маршрута.
Комментарии