Возбуждено дело после обрушения тоннеля в Новой Москве

Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Следователи и криминалисты вместе со спасательными службами работают на месте обрушения. Собирается необходимая для расследования документация по строительству тоннеля.
В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали. Не исключено, что под завалами остаются люди. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter заверил, что виновные в случившемся понесут наказание.
Первые сообщения о том, что обрушился тоннель, начали поступать еще около 11:00. Теперь точно известно, что обрушение произошло в месте, где проходило бетонирование одной из секций тоннеля. Не выдержала опалубка — одна из стоек. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение норм строительства.
По некоторым данным, обрушение случилось во время пересменки. В тоннеле находились и рабочие ночной смены, и строители, пришедшие на дневную смену.
Роман Килькеев, дежурный офицер пресс-службы МЧС по Москве: «Пожарно-спасательные подразделения, незамедлительно прибывшие к месту происшествия, приступили к поисково-спасательным работам».
В районе, где произошло обрушение тоннеля, образовалась большая пробка. Сейчас она начала постепенно уменьшаться. Движение на 23-м км Калужского шоссе восстановлено, передает «Интерфакс».
Пресс-служба Центра организации дорожного движения: «На данный момент перекрытия движения на 23-м км Калужского шоссе по направлению в область сняты. Несмотря на это сохраняются затруднения движения на Калужском шоссе в сторону области».
В ЦОДД рекомендовали водителям объезжать этот участок через поселок Мамыри и улицу Адмирала Корнилина на Киевском шоссе. Вернуться на Калужское шоссе автомобилисты смогут через город Московский по Валуевскому шоссе.
Между тем Мосгорсстройнадзор создал техническую комиссию, чтобы установить точную причину обрушения. Комиссия уже начала работу. В пресс-службе ведомства обещают, что виновные будут наказаны.
Инцидентом в Новой Москве также заинтересовалась прокуратура, организованы проверка. Тем временем следственно-оперативная группа СК работает на месте вместе со спасателями, передает ТАСС. На место прибыли 13 машин МЧС и вертолет. В разборах завалов задействованы около 50 человек.
Строительство тоннеля производилось в рамках реконструкции Калужского шоссе, планировалось увеличить пропускную способность.
На строительстве тоннеля на Калужском ш произошло ЧП. Погиб рабочий,3 пострадали. Оказываем помощь.Проведем проверку,виновные будут наказаны— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 марта 2017 г.
Первые сообщения о том, что обрушился тоннель, начали поступать еще около 11:00. Теперь точно известно, что обрушение произошло в месте, где проходило бетонирование одной из секций тоннеля. Не выдержала опалубка — одна из стоек. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение норм строительства.
По некоторым данным, обрушение случилось во время пересменки. В тоннеле находились и рабочие ночной смены, и строители, пришедшие на дневную смену.
Роман Килькеев, дежурный офицер пресс-службы МЧС по Москве: «Пожарно-спасательные подразделения, незамедлительно прибывшие к месту происшествия, приступили к поисково-спасательным работам».
В районе, где произошло обрушение тоннеля, образовалась большая пробка. Сейчас она начала постепенно уменьшаться. Движение на 23-м км Калужского шоссе восстановлено, передает «Интерфакс».
Пресс-служба Центра организации дорожного движения: «На данный момент перекрытия движения на 23-м км Калужского шоссе по направлению в область сняты. Несмотря на это сохраняются затруднения движения на Калужском шоссе в сторону области».
В ЦОДД рекомендовали водителям объезжать этот участок через поселок Мамыри и улицу Адмирала Корнилина на Киевском шоссе. Вернуться на Калужское шоссе автомобилисты смогут через город Московский по Валуевскому шоссе.
Между тем Мосгорсстройнадзор создал техническую комиссию, чтобы установить точную причину обрушения. Комиссия уже начала работу. В пресс-службе ведомства обещают, что виновные будут наказаны.
Инцидентом в Новой Москве также заинтересовалась прокуратура, организованы проверка. Тем временем следственно-оперативная группа СК работает на месте вместе со спасателями, передает ТАСС. На место прибыли 13 машин МЧС и вертолет. В разборах завалов задействованы около 50 человек.
Строительство тоннеля производилось в рамках реконструкции Калужского шоссе, планировалось увеличить пропускную способность.
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