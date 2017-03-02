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  • 02.03, 20:09
Убийцу пензенского школьника арестовали на два месяца. аресты, дети и подростки, Пензенская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Убийцу пензенского школьника арестовали на два месяца

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Убийцу пензенского школьника арестовали на два месяца

Убийцу пензенского школьника арестовали на два месяца

Убийцу пензенского школьника арестовали на два месяца

    Убийцу 10-летнего Серёжи Гордеева из Пензенской области арестовал суд. Рецидивист, нанесший ребенку больше 20 ударов ножом, ближайшие два месяца проведет в изоляторе.

    Обвиняемого зовут Дамир Кадыров. Ранее он уже отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и угон автомобиля. Вину в содеянном он признал. Зачем напал на мальчика, преступник объяснить так и не смог.

    Напомним, тело четвероклассника обнаружили возле магазина в городе Сурск. Убийца подкараулил школьника, когда тот возвращался домой от репетитора. В рамках расследования было изъято видео с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных ранений.

    Личность подозреваемого была установлена уже через несколько часов после убийства, сам он скрывался в квартире своей знакомой.

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