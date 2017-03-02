Убийцу пензенского школьника арестовали на два месяца

Убийцу
10-летнего Серёжи Гордеева из Пензенской области арестовал суд. Рецидивист, нанесший ребенку больше 20 ударов ножом, ближайшие два месяца проведет в изоляторе.
Обвиняемого зовут Дамир Кадыров. Ранее он уже отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и угон автомобиля. Вину в содеянном он признал. Зачем напал на мальчика, преступник объяснить так и не смог.
Напомним, тело четвероклассника обнаружили возле магазина в городе Сурск. Убийца подкараулил школьника, когда тот возвращался домой от репетитора. В рамках расследования было изъято видео с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных ранений.
была установлена уже через несколько часов после убийства, сам он скрывался в квартире своей знакомой.
Напомним, тело четвероклассника обнаружили возле магазина в городе Сурск. Убийца подкараулил школьника, когда тот возвращался домой от репетитора. В рамках расследования было изъято видео с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных ранений.
была установлена уже через несколько часов после убийства, сам он скрывался в квартире своей знакомой.
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