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  • 01.03, 15:20
Путин: 40 млрд рублей на Универсиаду-2019 будут потрачены не зря. Красноярск, Путин, спорт, Универсиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин: 40 млрд рублей на Универсиаду-2019 будут потрачены не зря

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Путин: 40 млрд рублей на Универсиаду-2019 будут потрачены не зря

Путин: 40 млрд рублей на <nobr>Универсиаду-2019</nobr> будут потрачены не зря

    Владимир Путин посетил Красноярск, где в 2019 году пройдет Зимняя универсиада, и провел там специальное совещание с министрами, бизнесменами и местными чиновниками.

    Прежде чем говорить о предстоящей Универсиаде, Владимир Путин поздравил с убедительной победой студенческую сборную, которая только что вернулась с аналогичных соревнований в Алма-Ате. Результат выдающийся — 71 медаль и первое место в общекомандном зачете.

    Лозунг красноярской универсиады — «Добро пожаловать в зиму». Символ — сибирская лайка. Ожидают 1700 участников со всего мира. На набережной Енисея часы отсчитывают оставшиеся дни до соревнований.

    За два года, оставшиеся до старта, в Красноярске построят 34 спортивных объекта, будет обновлена практически вся инфраструктура города. На месте советского долгостроя сейчас возводят «Платинум арену» — многофункциональный комплекс для зимних видов спорта.

    Пока отставание от графика строительства от двух до четырех месяцев у 12 объектов, но все подрядчики клянутся, что это лишь временные трудности.

    Владимир Путин: «Сомнений, конечно, нет, что мы все это сделаем, но тревога всегда возникает, когда есть сбои по срокам. Я очень хорошо помню, как развивались события при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Поэтому давайте без нервов. Нужно нагнать все упущенное, не допускать сбоев, внимательно за этим следить».

    Бюджет Универсиады — 40,5 млрд рублей, и каждый рубль, по словам президента, должен быть потрачен не зря.

    Владимир Путин: «Для России это значимое событие, мощный стимул инфраструктурный. Много было сомнений по поводу того, как мы будем использовать то, что создали в Сочи, меньше — в Казани. Но все активно работает так, как, может быть, не работает в других мировых центрах по проведению подобных мероприятий. Все загружено, все функционирует на благо людей».

    Зимнюю Универсиаду Россия будет принимать впервые в своей истории. И главное, по словам президента, — продолжать борьбу за чистоту спорта. Хотя к докладу Всемирного антидопингового агентства по России есть вопросы не только у нас, но и у международных спортивных чиновников.

    Молодежный, да и весь спорт, по словам Владимира Путина, должен быть честным и вне политики.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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