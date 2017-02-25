WADA: в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в скандальном докладе комиссии Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. Текст письма приводит пресс-служба МОК.
Из письма Кристофа де Кеппера: «На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции».
Кроме того, де Кеппер отмечает, что WADA заметило неточности в переводах текстов, использованных в докладе, и запросило более детальные расшифровки.
лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Также Тюмень рискует лишиться права на проведение ЧМ по биатлону в 2021 году.
Из письма Кристофа де Кеппера: «На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции».
Кроме того, де Кеппер отмечает, что WADA заметило неточности в переводах текстов, использованных в докладе, и запросило более детальные расшифровки.
лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Также Тюмень рискует лишиться права на проведение ЧМ по биатлону в 2021 году.
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