Этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Контиолахти

Восьмой этап Кубка мира по биатлону, перенесенный из Тюмени, пройдет в финском городе Контиолахти, сообщает
бойкотировать Кубок мира в Тюмени приняли биатлонисты Чехии, Норвегии и Великобритании.
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
СБР принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Ожидалось, что новое место проведения соревнований будет определено позднее.
второй части так называемого доклада Макларена, рассказывающего о системе допинга в российском спорте. Список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, был передан IBU Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
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