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  • 07.01, 22:27

Этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Контиолахти

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Этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Контиолахти

Этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Контиолахти

Восьмой этап Кубка мира по биатлону, перенесенный из Тюмени, пройдет в финском городе Контиолахти, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее IBU начал расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Из-за скандала решение бойкотировать Кубок мира в Тюмени приняли биатлонисты Чехии, Норвегии и Великобритании.

СБР принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Ожидалось, что новое место проведения соревнований будет определено позднее.

Расследование против биатлонистов было начато после публикации второй части так называемого доклада Макларена, рассказывающего о системе допинга в российском спорте. Список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, был передан IBU Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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