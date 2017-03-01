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  • 01.03, 10:47

Путин потребовал ликвидировать отставание от графика подготовки к Универсиаде-2019

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Путин потребовал ликвидировать отставание от графика подготовки к <nobr>Универсиаде-2019</nobr>

Путин потребовал ликвидировать отставание от графика подготовки к Универсиаде-2019

Путин потребовал ликвидировать отставание от графика подготовки к <nobr>Универсиаде-2019</nobr>
  • Фото: krsk2019.com

    • Владимир Путин в ходе визита в Красноярск осмотрел строящиеся и реконструируемые объекты Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

    На совещании о ходе подготовки к соревнованиям президент выразил недовольство отставанием от графика по некоторым объектам.

    Владимир Путин, президент РФ: «В настоящее время, и сейчас я буду говорить о грустном, есть вопросы к тому, как идет эта работа. Отставания от двух до четырех месяцев от графика зафиксированы по 12 из 34 объектов».

    По словам президента, в числе этих объектов — и спортивные сооружения, и медицинские объекты.

    Владимир Путин: «В частности, нарушены сроки краевой клинической больницы, двух транспортных объектов, по некоторым чисто спортивным сооружениям».

    Глава государства потребовал ликвидировать существующее отставание и не допускать его повторного возникновения.

    Путин подчеркнул, что процесс подготовки к Всемирным студенческим играм находится под пристальным вниманием государства и в целом обеспечен солидной федеральной поддержкой. Ориентировочный бюджет Универсиады — 40,5 млрд рублей.

    Владимир Путин: «Затраты федерального бюджета, ориентировочно, это строительство, проектирование, реконструкция, капремонт спортивных объектов — 14 млрд рублей, на транспортную инфраструктуру — 3,6 млрд рублей, медицинские объекты — 7 млрд рублей, объекты деревни — 6 млрд рублей. На 2014–2016 предусматривалось 8,9 млрд рублей, на 2017–2019 — 22,2 млрд рублей. Всего бюджет на Универсиаду 2019 года составит 40,5 млрд рублей».

    Перед совещанием Путин посетил многофункциональный спортивный центр «Академии биатлона», где встретился с победителями Универсиады 2017 года, которая прошла в Алма-Ате, и осмотрел экспозицию макетов строящихся объектов в Красноярске.

    Президент подчеркнул, что Казахстан организовал Универсиаду блестяще, и Россия должна сделать это не хуже. Эти соревнования должны продемонстрировать открытость России, ее готовность к взаимодействию с международным сообществом, добавил Путин.

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