Путин призвал оградить антидопинговую систему РФ от «бегущих за границу жуликов»

В России должна быть создана строгая и эффективная система борьбы с допингом, заявил Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней
Универсиаде-2019 в Красноярске.
Глава государства выразил надужду, что «с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом».
Владимир Путин: «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет».
Президент уточнил, что антидопинговая система будет передана из министерства спорта независимой организации на площадке Московского государственного университета.
Владимир Путин: «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами».
Путин подчеркнул, что власти РФ должны прислушаться к требованиям комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) независимо от ее промахов.
Владимир Путин: «Вот сейчас я скажу самое главное. Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на вот эти промахи в работе независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».
Президент также в очередной раз подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».
Путин напомнил о последних оценках чиновников WADA и МОК, которые в конце февраля подвергли сомнению доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами: «то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно».
Владимир Путин: «Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким- то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего того не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение».
Владимир Путин: «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет».
Президент уточнил, что антидопинговая система будет передана из министерства спорта независимой организации на площадке Московского государственного университета.
Владимир Путин: «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами».
Путин подчеркнул, что власти РФ должны прислушаться к требованиям комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) независимо от ее промахов.
Владимир Путин: «Вот сейчас я скажу самое главное. Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на вот эти промахи в работе независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».
Президент также в очередной раз подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».
Путин напомнил о последних оценках чиновников WADA и МОК, которые в конце февраля подвергли сомнению доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами: «то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно».
Владимир Путин: «Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким- то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего того не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение».
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