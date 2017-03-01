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  • 01.03, 10:47

Путин призвал оградить антидопинговую систему РФ от «бегущих за границу жуликов»

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  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский
Путин призвал оградить антидопинговую систему РФ от «бегущих за границу жуликов»

Путин призвал оградить антидопинговую систему РФ от «бегущих за границу жуликов»

Путин призвал оградить антидопинговую систему РФ от «бегущих за границу жуликов»
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский

    • В России должна быть создана строгая и эффективная система борьбы с допингом, заявил Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

    Глава государства выразил надужду, что «с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом».

    Владимир Путин: «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет».

    Президент уточнил, что антидопинговая система будет передана из министерства спорта независимой организации на площадке Московского государственного университета.

    Владимир Путин: «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами».

    Путин подчеркнул, что власти РФ должны прислушаться к требованиям комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) независимо от ее промахов.

    Владимир Путин: «Вот сейчас я скажу самое главное. Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на вот эти промахи в работе независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».

    Президент также в очередной раз подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».

    Путин напомнил о последних оценках чиновников WADA и МОК, которые в конце февраля подвергли сомнению доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами: «то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно».

    Владимир Путин: «Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким- то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего того не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение».

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