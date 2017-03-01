Двум женщинам предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама

Прокуратура Малайзии предъявила сегодня двум гражданкам Вьетнама и Индонезии обвинения в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщает ТАСС, обвинения предъявлены 25-летней гражданке Индонезии Сити Айсиа и 29-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Максимальное наказание, грозящее им, — смертная казнь.
В аэропорту Куала-Лумпура две женщины подошли к Ким Чен Наму и набросили платок с ядом ему на голову. Через некоторое время мужчина скончался.
Преступницы рассказали полиции, что думали, будто участвуют в розыгрыше. Впрочем, следователи уверены, что они были в курсе происходящего.
По делу об убийстве Ким Чен Нама разыскиваются еще несколько человек, четверо, в том числе обвиняемые, уже задержаны.
В аэропорту Куала-Лумпура две женщины подошли к Ким Чен Наму и набросили платок с ядом ему на голову. Через некоторое время мужчина скончался.
Преступницы рассказали полиции, что думали, будто участвуют в розыгрыше. Впрочем, следователи уверены, что они были в курсе происходящего.
По делу об убийстве Ким Чен Нама разыскиваются еще несколько человек, четверо, в том числе обвиняемые, уже задержаны.
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