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  • 01.03, 06:14

Двум женщинам предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама

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Двум женщинам предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама

Двум женщинам предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама

Двум женщинам предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама
  • Фото: twitter.com

    • Прокуратура Малайзии предъявила сегодня двум гражданкам Вьетнама и Индонезии обвинения в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

    Как сообщает ТАСС, обвинения предъявлены 25-летней гражданке Индонезии Сити Айсиа и 29-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Максимальное наказание, грозящее им, — смертная казнь.

    В аэропорту Куала-Лумпура две женщины подошли к Ким Чен Наму и набросили платок с ядом ему на голову. Через некоторое время мужчина скончался.

    Преступницы рассказали полиции, что думали, будто участвуют в розыгрыше. Впрочем, следователи уверены, что они были в курсе происходящего.

    По делу об убийстве Ким Чен Нама разыскиваются еще несколько человек, четверо, в том числе обвиняемые, уже задержаны.

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