Трамп объяснил необходимость увеличения военных расходов

Дональд Трамп предложил увеличить оборонный бюджет США на 54 миллиарда долларов. Необходимость роста военных расходов президент объясняет тем, что по вине его предшественников США утратили лидирующие позиции в мире и теперь ему нужно наверстывать упущенное.
Белый дом убеждает конгрессменов поддержать указанную инициативу, поскольку она является частью предвыборных обещаний Трампа, а значит — отражает волю избирателей. Средства для укрепления армии и создания новых вооружений президент намерен получить, в частности, за счет сокращения расходов на охрану окружающей среды и социальное обеспечение.
О бюджетных планах Трампа американцы узнали сначала не от официальных представителей администрации, а из утечек в прессу. Для Белого дома утечки секретной информации стали постоянной головной болью. И виноваты, по мнению Трампа, вовсе не русские хакеры.
Дональд Трамп: «Я думаю, что за этим определенно стоят Барак Обама и его люди. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы. Но я понимаю, что это политика. Никто точно не знает, что происходит за кулисами американской политики. Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего- то, но никогда нельзя знать наверняка».
Дошло до того, что руководитель пресс-службы Белого дома Шон Спайсер устроил своим подчиненным внезапную проверку телефонов. Он хотел выяснить, не общаются ли они частным образом с журналистами и не используют ли запрещенные приложения для шифровки сообщений. Правда, он утверждает, что сделал это по личной инициативе, а не по приказу Трампа.
О бюджетных планах Трампа американцы узнали сначала не от официальных представителей администрации, а из утечек в прессу. Для Белого дома утечки секретной информации стали постоянной головной болью. И виноваты, по мнению Трампа, вовсе не русские хакеры.
Дональд Трамп: «Я думаю, что за этим определенно стоят Барак Обама и его люди. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы. Но я понимаю, что это политика. Никто точно не знает, что происходит за кулисами американской политики. Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего- то, но никогда нельзя знать наверняка».
Дошло до того, что руководитель пресс-службы Белого дома Шон Спайсер устроил своим подчиненным внезапную проверку телефонов. Он хотел выяснить, не общаются ли они частным образом с журналистами и не используют ли запрещенные приложения для шифровки сообщений. Правда, он утверждает, что сделал это по личной инициативе, а не по приказу Трампа.
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