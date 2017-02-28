СМИ: Трамп санкционировал проверку телефонов сотрудников Белого дома

Американские СМИ утверждают, что президент США уполномочил своего
пресс-секретаря организовать проверку телефонов сотрудников Белого дома, чтобы избежать утечек данных в СМИ.
Как передает CNN со ссылкой на свои информированные источники, президент США Дональд Трамп дал согласие на изучение телефонов сотрудников Белого дома в поисках утечек, и поручил пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру организовать проверку.
Из текста статьи: «Президент Трамп лично санкционировал проверку Шоном Спайсером телефонов сотрудников на предмет наличия приложений-мессенджеров, шифрующих переписку».
Накануне журналисты CNN заявили, что пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на одном из совещаний потребовал от сотрудников аппарата Белого дома предоставить свои мобильные телефоны специалистам для поисков возможных вирусов и предотвращения утечек секретных данных в СМИ. На этой встрече также присутствовал юрисконсульт Белого дома.
Ранее Трамп неоднократно выражал возмущение тем, что происходящее в Белом дома постоянно описывается в прессе, а авторы утечек ссылаются на близость к Трампу. Президент США также выразил недовольство работой ФБР в сфере предотвращения утечек информации.
Дональд Трамп, президент США: «ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации».
недоволен работой многих ведущих СМИ, называя их «фальшивыми и лживыми».
Из текста статьи: «Президент Трамп лично санкционировал проверку Шоном Спайсером телефонов сотрудников на предмет наличия приложений-мессенджеров, шифрующих переписку».
Накануне журналисты CNN заявили, что пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на одном из совещаний потребовал от сотрудников аппарата Белого дома предоставить свои мобильные телефоны специалистам для поисков возможных вирусов и предотвращения утечек секретных данных в СМИ. На этой встрече также присутствовал юрисконсульт Белого дома.
Ранее Трамп неоднократно выражал возмущение тем, что происходящее в Белом дома постоянно описывается в прессе, а авторы утечек ссылаются на близость к Трампу. Президент США также выразил недовольство работой ФБР в сфере предотвращения утечек информации.
Дональд Трамп, президент США: «ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации».
недоволен работой многих ведущих СМИ, называя их «фальшивыми и лживыми».
Комментарии