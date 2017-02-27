Трамп планирует увеличить расходы на оборону США

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы на оборону в 2018 году.
В Белом доме готовят черновик бюджета на 2018 год. Накануне выступления президента перед обеими палатами американского конгресса, которое состоится во вторник, предложение будет разослано всем заинтересованным ведомствам, сообщает Associated Press.
Собственные источники в администрации президента сообщили агентству, что Белый дом будет добиваться роста расходов на оборону. В то же время предлагается оставить без изменения расходы на социальные нужды и здравоохранение, а на программы помощи зарубежным странам, а также на Госдепартамент — сократить.
Ранее влиятельное издание Defense News распространило сенсационный доклад американских генералов, заявляющих, что «армия разваливается на глазах». По их словам, более половины самолетов не могут летать и лишь три из более чем 50 сухопутных бригад готовы к боевым действиям. Основной проблемой военные назвали недостаточное финансирование.
Собственные источники в администрации президента сообщили агентству, что Белый дом будет добиваться роста расходов на оборону. В то же время предлагается оставить без изменения расходы на социальные нужды и здравоохранение, а на программы помощи зарубежным странам, а также на Госдепартамент — сократить.
Ранее влиятельное издание Defense News распространило сенсационный доклад американских генералов, заявляющих, что «армия разваливается на глазах». По их словам, более половины самолетов не могут летать и лишь три из более чем 50 сухопутных бригад готовы к боевым действиям. Основной проблемой военные назвали недостаточное финансирование.
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